VfB Lampertheim in Reichenbach

Lampertheim.Nachdem das A-Liga-Punktspiel zwischen dem TSV Reichenbach und dem VfB Lampertheim Anfang März wegen des stürmischen Wetters ausfallen musste, wird die Partie heute (19.30 Uhr) auf dem Reichenbacher Sportplatz am Falltorweg nachgeholt.

Der VfB kann nach dem Heimsieg gegen den SSV Reichenbach am vergangenen Sonntag mit breiter Brust in den Odenwald fahren. „Wenn wir beim TSV genauso spielen, wie gegen den SSV, sollte wenigstens ein Punkt herausspringen. Ich gehe aber davon aus, dass wir von Beginn an auf Sieg spielen werden“, sagt VfB-Betreuer Bruno Synoradzki.

Unterschätzen dürfen die Lampertheimer den Tabellenzwölften nicht, denn bereits beim Hinspiel erwiesen sich die Reichenbacher als hartnäckiger Gegner und erkämpften sich im Adam-Günderoth-Stadion ein Unentschieden. Außerdem ist der TSV gut in die Restsaison gestartet. Nach einem Remis gegen die SG Nordheim/Wattenheim besiegten die Reichenbacher am vergangenen Sonntag den VfR Fehlheim II eindrucksvoll mit 5:0. rago

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 03.04.2019