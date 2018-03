Anzeige

Schlechte Chancenverwertung

„Wir haben in der Defensive nur wenig zugelassen und uns nach vorne hin gute Chancen erarbeitet, die wir eigentlich schon in der ersten Halbzeit hätten nutzen müssen. Ein so offensivstarkes Team wie den VfB bei null Toren zu halten ist gar nicht so einfach“, lobte Özdemir seine Mannen.

Tatsächlich kam die Offensivabteilung der Grün-Weißen nie wirklich richtig in Schwung. „Es war schon früh zu merken, dass das nicht unser Spiel werden würde“, ahnte Svrga schon früh das nahende Unheil. So gaben die Hausherren zwar bereits in der ersten Minute in Person von Nunzio Pelleriti den ersten Torschuss der Partie ab, aber vor Probleme stellte dieser Schuss den jungen Rimbacher Keeper Dominik Schuch nicht.

Da hatte eine Situation auf der anderen Seite eine ganz andere Qualität, als Lars Bangert den Ball nur knapp über das Kreuzeck des von Bajram Hajdari gehüteten VfB-Tores setzte (3.). Zehn Minuten später hatten die Gäste dann schon den Torschrei auf den Lippen, doch aus kurzer Distanz scheiterte Ermin Karadolami an VfB-Keeper Hajdari und ließ die Riesenchance zum 0:1 liegen. In der 30. Minute hatte der 18-jährige Rimbacher Leon Schimunek Pech, als er das Kunstleder über das Tor jagte. Fast wären die Gäste für diese Nachlässigkeit in der 41. Minute bestraft worden, als VfB-Torjäger Vitali Becker die Chance zum 1:0 vergab.

„Der Schiedsrichter hat übersehen, das Becker über zwei Meter im Abseits stand. Wenn der reingeht kann uns das den Sieg kosten“, konnte sich FSV-Trainer Özdemir gestern nicht mit der Leistung des Unparteiischen aus Darmstadt anfreunden.

Mit dem Spiel selbst sah dies aber anders aus. Zwar dauerte es in den zweiten 45 Minuten etwas, bis die Odenwälder wieder den Druck aufbauen konnten. In der 63. Minute spielte dann Sebastian Alter einen langen Ball nach vorne, der die VfB-Abwehr überrumpelte. FSV-Torjäger Amir Duric nutzte diese Chance zu seinem 17. Saisontor – 1:0. „Wir bekommen beide Gegentore viel zu einfach“, konnte VfB-Coach Svrga das Defensivverhalten seiner Grün-Weißen nur bemängeln. So auch in der 82. Minute, als sich Schimunek den Ball im Mittelfeld erkämpfte und sein langer Ball den erst kurz zuvor eingewechselten Ufuk Gül fand, der zum vorentscheidenden 2:0 vollstreckte.

In der Schlussphase leistete sich dann VfB-Abwehrspieler Matthias Gerlich ein mit Gelb bedachtes Foulspiel und da Gerlich schon mit Gelf verwarnt war, musste er vom Feld (87.). Kurz danach erklang dann wohl etwas zu früh der Schlusspfiff des Unparteiischen, doch am gebrauchten Tag des VfB Lampertheim hätten gestern ein, zwei Minuten mehr wohl auch nichts geändert.

