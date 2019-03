VfB mit Svrga-Nachfolger einig

ried.Wenn am Sonntag der 23. Spieltag in der Kreisliga A ausgetragen wird, hofft der FV Biblis beim Auswärtsspiel gegen den FC 07 Bensheim auf den ersten Sieg in diesem Jahr, die Lampertheimer Azzurri gehen beim SV Lindenfels auf Punktejagd. Schwere Heimspiele stehen der SG Nordheim/Wattenheim und dem VfB Lampertheim bevor. Während der VfB den SSV Reichenbach empfängt, trifft die Sportgemeinde auf den SV Winterkasten.

VfB Lamperth. – SSV Reichenbach

Im zweiten Heimspiel nach der Winterpause empfängt der VfB am Sonntag (15.15 Uhr) mit dem SSV Reichenbach so etwas wie den Angstgegner der vergangenen Jahre. Der letzte Sieg gegen den SSV gelang den Lampertheimern 2015, damals noch in der Kreisliga B. Bis auf ein Unentschieden im Jahr 2017 setzten sich in allen Begegnungen die Reichenbacher durch. So auch im Hinspiel der aktuellen Saison, als der SSV den VfB in Reichenbach mit 6:3 besiegte. „Die Partien gegen die Reichenbacher sind immer von viel Aggressivität geprägt – sowohl auf dem Platz als auch im Umfeld“, sagt Gisela Hanusch vom VfB-Sportausschuss. Immer wieder gab es in der Vergangenheit Beschwerden über den SSV-Anhang. Von Beleidigungen bis hin zu Drohungen reicht die Palette der Vorwürfe. Deshalb hat Hanusch für den Sonntag eine Verbandsaufsicht beantragt. Am Sonntag werden die Lampertheimer wahrscheinlich zum ersten Mal im Jahr 2019 auf dem Rasenplatz spielen können. Dabei muss die Mannschaft von Coach Stefan Svrga, der das Traineramt am Saisonende abgeben wird, auf Manuel Colaianni (Schienbeinbruch) und Matthias Hecher verzichten. Svrgas Nachfolge hat der VfB indes bereits gelöst. Als heißester Anwärter auf den Lampertheimer Trainerstuhl gilt Hamdija Catic, der zuletzt die SG NoWa trainierte. Hanusch: „Wir sind uns mit dem neuen Coach bereits einig, werden das aber offiziell erst zum Rundenende bekanntgeben.“

SG NoWa – SV Winterkasten

„Das wird ein sehr harter Brocken für uns. Für mich ist der SV Winterkasten die Überraschungsmannschaft dieser Saison. Sie haben viele regionale Spieler und kaum Neuzugänge geholt. Hut ab, was Trainer Uwe Reibold aus seiner Mannschaft herausholt“, blickt SG NoWa-Coach Jens Stark auf das Heimspiel am Sonntag (15.15 Uhr). Nach dem 0:6 im Hinspiel hofft Stark, dass seine Mannschaft diesmal besser mit der starken SVW-Offensive klarkommt: „Im letzten Duell hat uns Max Katzenmeier mit seinen vier Treffern fast im Alleingang abgeschossen. Auf ihn und Christian Daum müssen wir deshalb besonders aufpassen. Wir werden deshalb eher etwas defensiver anfangen und müssen geduldig auf unsere Konterchancen warten. Mit einem Punkt wäre ich sehr zufrieden.“

FC 07 Bensheim II – FV Biblis

Nachdem die Bibliser zuletzt zwei Niederlagen gegen die Top-Mannschaften der Kreisliga A kassierten, hofft Trainer Thomas Roth am Sonntag (13.15 Uhr) auf das erste Erfolgserlebnis: „Ich sehen uns in dieser Partie auf Augenhöhe. Wir wollen aus Bensheim unbedingt etwas mitnehmen, ein Punkt ist das Minimalziel.“

Lindenfels – Azzurri Lampertheim

Bei den Azzurri hat Coach Martin Göring ebenfalls einen Punkt als Minimalziel für Sonntag (15.15 Uhr) ausgegeben. Allerdings darf seine Elf den SVL nicht unterschätzen: „Ich rechne mit einer ungemütlichen Partie. Lindenfels ist sehr heimstark und hat eine robuste Mannschaft.“

