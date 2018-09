VfB nimmt Primus Winterkasten einen Punkt ab

Ried.Dem TV Lampertheim ist es ebenfalls nicht gelungen, dem Spitzenreiter der Kreisliga A die erste Saisonniederlage beibringen. Im Spitzenspiel des siebten Spieltags trennten sich die Lampertheimer mit 1:1 vom SV Winterkasten. Dagegen unterlagen die Lampertheimer Azzurri beim TSV Aschbach mit 2:6, der FV Biblis verlor bei der SG Unter-Abtsteinach mit 1:2. Dafür freute sich die SG Nordheim/Wattenheim über einen Heimsieg. Die Sportgemeinde besiegte den FSV Rimbach mit 3:1.

VfB Lamperth. – Winterkasten 1:1

Im Topspiel hat es der VfB Lampertheim verpasst, Tabellenprimus SV Winterkasten die erste Niederlage in der noch neuen Saison beizubringen. „Im Endeffekt ist das Unentschieden das gerechte Ergebnis. Wir hatten zwar einige gute Möglichkeiten, aber die hatte Winterkasten auch. Am Ende können wir mit dem Ergebnis zufrieden und froh über den Punkt sein“, resümierte Gisela Hanusch, Sprecherin des VfB Lampertheims, nach der Partie.

Insgesamt war die Partie aber nicht unbedingt hochklassig. „Es war zwar ein gutes Spiel mit ein paar schönen Aktionen auf beiden Seiten, aber man hatte sich von so einer Begegnung sicherlich mehr erhofft“, so Hanusch. So mussten die etwa 80 Zuschauer im Sportzentrum Ost mit zwei Toren auskommen. Erst trafen die Spargelstädter nach einer Flanke von Kevin Haberkorn durch Gökhan Uygut zur Führung (28.), doch noch vor dem Halbzeitpfiff glich Winterkasten durch Christian Daum zum 1:1-Endstand aus (40.). In der zweiten Halbzeit verpasste Nunzio Pelleriti nach einer Flanke den Siegtreffer für den VfB (84.).

SG NoWa – FSV Rimbach 3:1

Bei der Sportgemeinde darf Jens Stark, neuer Trainer bei der SG NoWa, weiterhin zufrieden mit seiner Mannschaft sein. Gegen den FSV Rimbach gewannen die Nordheim/Wattenheimer ihr Heimspiel mit 3:1 und kletterten damit auf den siebten Platz. „Rimbach war gut und hatte einige Chancen, aber insgesamt waren wir besser und haben verdient gewonnen“, freute sich Stark über den dritten Heimsieg unter seiner Ägide. Allerdings kamen die Rimbacher besser ins Spiel und gingen durch einen Schuss ins rechte Eck von Christopher Schröder in Führung (16.). Erst in der zweiten Halbzeit gelang der Stark-Truppe der Ausgleich, als Niklas Fleischhacker per Kopf eine Flanke von Maximilian Meister zum Ausgleich verwertete (53.). Danach traf Meister dann selbst zur Nordheim/Wattenheimer Führung (60.). Den Schlusspunkt zum 3:1-Endstand setzte schließlich wieder Niklas Fleischhacker, der nach Vorarbeit von Torger einschob (90.).

TSV Aschbach – Azzurri 6:2

„Die Azzurri waren ein sehr unangenehmer Gegner, der uns das Leben schwer gemacht hat. Am Ende freuen wir uns aber über unseren ersten Heimsieg. Wir haben unsere Chancen insgesamt konsequent genutzt und deshalb auch nicht unverdient gewonnen“, kommentierte Ali Baytürk, Chef der Aschbacher Fußballabteilung, den ersten Heimsieg des TSV. Vor etwa 70 Zuschauern wurden die Lampertheimer durch die Familie Weihrauch im Alleingang zerlegt: Carsten Weihrauch (25., 28., 90.+4) und Michael Weihrauch (16., 48., 85.) erzielten alle sechs Aschbacher Treffer, während für die Azzurri Adnan Dogan beide Tore machte (20., 22.).

U.-Abtsteinach II – FV Biblis 2:1

„Wir hätten in diesem Spiel gerne einen Punkt mitgenommen, mussten letztlich aber mit leeren Händen nach Hause fahren“, ärgerte sich Biblis-Coach Roman Link nach der Auswärtsniederlage gegen die zweite Garnitur der SG Unter-Abtsteinach. Während Dennis De Sousa Barba die Bibliser per Foulelfmeter in Führung brachte (40.), glich die SGU direkt danach durch Roman Magel aus (42.) und gewann durch den verwandelten Strafstoß von Serdar Özbek das Spiel (61.). rago

© Südhessen Morgen, Montag, 17.09.2018