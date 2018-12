VfB-Reserve wird Zweiter

Lorsch.Einen sehr guten zweiten Platz hat die zweite Mannschaft des VfB Lampertheim beim Hallenturnier des SC Olympia Lorsch belegt. Fast hätte es mit dem Turniersieg geklappt, doch im Endspiel mussten sich die Lampertheimer dem Gruppenligisten SG Einhausen mit 1:3 geschlagen geben. Zwar brachte Joey Gutschalk den VfB II in der dritten Minute in Führung, doch danach besannen sich die höherklassigen Einhäuser, die in Hajdaraj und Holdschick (2) ihre Torschützen hatten, auf ihre Qualitäten.

Nach einer Vorrunde „Jeder gegen Jeden“ aus dem siebenköpfigen Teilnehmerfeld traf der VfB II im Halbfinale auf die Mannschaft des Veranstalters SC Olympia Lorsch. Dieser ging zwar in der ersten Minute durch Servatius in Führung, doch danach stellte der VfB seine Qualitäten auf dem Hallenparkett unter Beweis. Gutschalk glich in der siebten Minute zum 1:1 aus. Und mit der Halbzeitsirene markierte Akeem Ojeaga die 2:1-Führung. Auch in der zweiten Hälfte waren die Lampertheimer das agilere Team, Gutschalk erhöhte auf 3:1. Das 3:2 durch Lukas Edam brachte die Grün-Weißen nicht aus dem Konzept, eine Minute vor dem Ende setzte Gutschalk mit dem 4:2 den Schlusspunkt: 4:2 für Lampertheim. „Immer wenn wir am Zug waren, mussten wir einen Lampertheimer Gegentreffer hinnehmen“, bedauerte Gerhard Henkes, der Lorscher Turnierleiter. Henkes lobte auch die guten Schiedsrichterleistungen. Neben Kreisschiedsrichterobmann Karlheinz Dörsam (TV Lampertheim) war auch Andreas Kilian vom FV Biblis im Einsatz. hias

