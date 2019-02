VfB schlägt im Test FC Olympia mit 7:2

Lampertheim.Eine klare Angelegenheit war das Vorbereitungsspiel zwischen beiden Lampertheimer Fußballvereinen: A-Ligist VfB bezwang den in der Kreisliga B beheimateten FC Olympia mit 7:2. Gerade in der ersten Halbzeit aber zog sich der FCO gut aus der Affäre. Auch weil er schon in der neunten Minute mit 1:0 in Führung ging: Heiko Hanusch verwandelte einen Freistoß direkt.

Doch in der 35. Minute glich der VfB durch einen von Elvedin Huseinovic verwandelten Foulelfmeter zum 1:1 aus. Kurz vor der Pause sollte es noch besser für die Grün-Weißen kommen, denn Nunzio Pelleriti gelang mit einem Sonntagsschuss das 1:2. In der zweiten Halbzeit aber ließ der VfB Ball und Gegner laufen und erhöhte gleich nach der Halbzeit durch Thomas Gerner auf 3:1. Kurz darauf erzielte Heiko Hanusch seinen zweiten Treffer das 3:2. Die Schlussphase gehörte dem VfB, der durch Elvedin Huseinovic (2), Joey Gutschalk und Uwe Lauinger seine weiteren Torschützen hatte. hias

