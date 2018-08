VfB schlägt SG NoWa

ried.Nachdem die Lampertheimer Azzurri bereits am Donnerstagabend ihren Derbysieg gegen den FV Biblis eingefahren haben, erkämpfte sich der VfB Lampertheim gegen die SG Nordheim/Wattenheim den ersten Saisonsieg. Mit 3:1 (2:1) fertigte die Elf von Trainer Stefan Svrga die Sportgemeinde ab. „Insgesamt war dieser Sieg verdient für unsere Mannschaft. Wir hatten mehr Ballbesitz und die klareren Chancen. Man hat zwar gemerkt, dass wir nach dem Unentschieden gegen Lindenfels am ersten Spieltag etwas verunsichert waren, aber das hat sich über die Spieldauer gelegt. Deshalb geht der Sieg in Ordnung“, bilanzierte Bruno Synoradzki, Betreuer beim VfB.

Bereits kurz nach dem Anpfiff brachte Kevin Haberkorn die Spargelstädter in Führung. Nach Vorarbeit von Nunzio Pelleriti spitzelte Haberkorn den Ball über die Linie (11.). Allerdings hielt die Sportgemeinde gut dagegen. Nach einem Zuspiel von Tobias Theiss erzielte Marc Bormuth den Ausgleich (34.). Die Lampertheimer ließen sich vom 1:1 jedoch nicht großartig beeindrucken und gingen wenig später durch einen Schuss von Thomas Gerner aus 16 Metern erneut in Führung (34.).

In der zweiten Halbzeit hatte VfB-Coach Stefan Svrga dann Wechselglück. Der für Cem Duman kurz zuvor eingewechselte Michael Bopp traf aus 13 Metern zum 3:1-Endstand (80.). „Für uns war dieses Erfolgserlebnis enorm wichtig. Gegenüber dem ersten Spieltag hat sich unsere Mannschaft diesmal zusammengerissen. Es war zwar noch nicht alles perfekt, aber man muss den Jungs – vor allem unseren neuen Spielern – auch etwas Zeit geben“, resümierte Synoradzki. Bei der SG NoWa grämte sich Trainer Jens Stark nicht über die erste Saisonniederlage: „Das Ergebnis geht in Ordnung. Wir haben lange mitgehalten und auch unsere Chancen gehabt. Letztlich war der VfB etwas cleverer und hat deshalb verdient gewonnen. In der einen oder anderen Situation sind wir vielleicht noch etwas zu naiv. Wir nehmen das Spiel als Gewinn an Erfahrung. Für uns war wichtig zu merken, dass wir auch gegen Mannschaften, die ganz andere Ambitionen in der Saison haben, mithalten können. Trotz der Niederlage müssen wir uns keinesfalls ärgern.“ Auch Synoradzki lobte die Sportgemeinde: „Sie sind hier wirklich gut aufgetreten. Im Vergleich zur vergangenen Saison waren sie deutlich stärker.“ rago

