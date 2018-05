Anzeige

ried.Durch einen 1:0 (1:0)-Heimsieg gegen den Tabellenführer der Fußball-Kreisliga A hat der VfB Lampertheim die vorzeitige Meisterschaft der Lorscher Olympia verhindert. Außerdem gewann die SG Nordheim/Wattenheim das Stadtderby beim FV Biblis überraschend mit 2:0 (1:0).

VfB Lampertheim – Ol. Lorsch 1:0

„So stark wie in diesem Spiel habe ich unsere Mannschaft in der gesamten Runde noch nicht gesehen. Wir waren kämpferisch besser, jeder hat für jeden gearbeitet. Unser Ziel war ja, den Lorschern die vorzeitige Meisterfeier zu verderben – und das haben wir geschafft. Ein hochverdienter Sieg unserer Elf, wir können absolut zufrieden sein“, schwärmte VfB-Betreuer Bruno Synoradzki nach dem 1:0-Heimsieg gegen die Klosterstädter. Bereits im Vorfeld hatte Lampertheims Trainer Stefan Svrga gesagt, dass die Lorscher sich beim VfB nur mit einer außergewöhnlichen Leistung die vorzeitig Meisterschaft verdienen könnten – und seine Truppe hielt Wort. „Die Olympia hatte eigentlich über die gesamten 90 Minuten keine richtig zwingende Torchance“, so Synoradzki.

Bereits nach sieben Minuten erzielte Thomas Gerner das „goldene Tor“, indem er einen Freistoß aus etwa 18 Metern unten links versenkte (8.). Danach hatte Vitali Becker noch zwei gute Möglichkeiten, die Führung auszubauen. Beckers erster Versuch wurde jedoch in höchster Not von der Lorscher Abwehr von der Linie gekratzt (20.), wenig später behielt Olympia-Torwart Michael Wahlig in einer Eins-gegen-Eins-Situation gegen Becker die Oberhand (25.).