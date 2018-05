Anzeige

Ried.Die Kreisliga A-Saison ist Geschichte. Am letzten Spieltag lief es gut für die Ried-Teams. Während der FV Biblis den TSV Reichenbach besiegte, gewannen die Lampertheimer Azzurri gegen den TSV Aschbach. Durch ein 1:1 gegen den SV Lörzenbach verdrängte der VfB Lampertheim den SVL vom zweiten Tabellenplatz, lediglich die SG Nordheim/Wattenheim kassierte beim FC Ober-Abtsteinach eine Auswärtsklatsche.

FC O.-Abtsteinach – SG NoWa 7:0

„Unser Sieg ist hochverdient. Er hätte sogar noch höher ausfallen können. Unsere Mannschaft hat eine sehr gute Leistung abgeliefert und uns auf den Relegationsplatz gebracht“, freute sich Betreuer Michael Döringer nach dem Heimsieg.

Durch den Ober-Abtsteinacher Sieg verdrängte der FCO den SV Lörzenbach und darf in der Aufstiegsrelegation um den Aufstieg in die Kreisoberliga kämpfen. Trotz der Niederlage wird die SG NoWa auch in der nächsten Saison in der A-Liga kicken können. Hamdija Catic, der scheidende Trainer traute dem Braten noch nicht: „Es scheint ja wirklich so zu sein, dass wir trotz des vorletzten Tabellenplatzes den Klassenerhalt sicher haben. Zum Abschied freut mich das natürlich.“