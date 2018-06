Anzeige

Lampertheim.Wenn Stefan Svrga, Trainer beim VfB Lampertheim, die vergangene Saison analysiert, ist er relativ zufrieden. Zwar konnte seine Elf den vierten Tabellenplatz aus dem Jahr zuvor nicht ganz wiederholen, der VfB wurde mit 44 Punkten Sechster und damit bester A-Ligist aus dem Ried, das Saisonziel wurde aber dennoch erreicht. „Wichtig war uns ein einstelliger Tabellenplatz – und uns in der Kreisliga A etablieren. Das ist uns gelungen. Man darf ja nicht vergessen, dass wir im vergangenen Jahr als Aufsteiger neu in der Klasse waren und das zweite Jahr immer viel schwerer ist, denn die gegnerischen Mannschaften schlafen nicht und können sich besser einstellen. Wenn man das alles beachtet, ist unsere Saison unterm Strich eigentlich optimal gelaufen“, sagt Svrga.

Obwohl die Lampertheimer gerade in der zweiten Saisonhälfte auch ein kleineres Tief zu bewältigen hatten, stellt der Trainer eine positive Entwicklung fest: „Die Mannschaft hat sich weiterentwickelt, ist reifer geworden. Es ist nicht immer einfach, gegen Gegner, die hoch verteidigen, schnell die richtigen Lösungen zu finden – aber oft haben wir das geschafft, auch wenn wir sicherlich den einen oder anderen Punkt mehr hätten haben können. Dazu haben wir auch gegen die Topteams, die am Ende aufgestiegen sind, ganz gut ausgesehen. Gegen Lörzenbach haben wir am letzten Spieltag Unentschieden gespielt und gegen Meister Olympia Lorsch sogar gewonnen.“

Gute Trainingsbeteiligung

Doch Svrga spricht auch die schwächeren Auftritte an: „Die Partie gegen den SV Lindenfels etwa haben wir auf die leichte Schulter genommen und deshalb auch zu Recht verloren. So etwas müssen wir besser machen und unsere Fehler minimieren.“