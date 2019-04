VfR Bürstadt festigt mit 4:1-Erfolg den zweiten Platz

Ried.In der Fußball-Kreisoberliga fand der TV Lampertheim gestern zurück in die Spur und besiegte Olympia Lorsch mit 4:1. Aber auch der VfR Bürstadt bleibt im Siegermodus und festigte mit einem 4:1-Heimsieg über den FC Ober-Abtsteinach Tabellenplatz zwei. Nicht von Erfolg gekrönt war dagegen der Heimauftritt des FC Alemannia Groß-Rohrheim, der Starkenburgia Heppenheim mit 1:3 unterlag.

TV Lampertheim – SC Ol. Lorsch 4:1

Von Beginn an waren die Lampertheimer gegen Lorsch die bessere Mannschaft. Als die Lorscher Abwehr patzte, bot sich Niklas Herwehe in der Anfangsphase eine gute Möglichkeit, doch es blieb weiter beim 0:0. Auf wunderschöne Weise fiel in der 17. Minute der Lampertheimer Führungstreffer. Rene Salzmann nahm aus 27 Metern Maß hämmerte einen schönen Ball aufs Lorscher Tor und freute sich letztlich, als dieser links einschlug. Kurz vor der Halbzeitpause kam es noch besser für die Lampertheimer, denn per Kopf erzielte Nicolas Herwehe das 2:0. Mit etwas mehr Mut als zuvor kamen die Olympianer aus Lorsch aus der Halbzeitpause und wurden prompt mit dem 1:2-Anschlusstreffer durch Daniel Geiss belohnt. Doch nur drei Minuten später stellte Lampertheim durch einen von Pascal Simon verwandelten Handelfmeter den alten Abstand wieder her – 3:1. Als auch Daniel Willhardt mit einem Kopfballtor aus dem Gewühl heraus zum 4:1 traf, war die Begegnung endgültig entschieden. „Wir haben heute einen mühelosen Sieg errungen. Die Lorscher haben uns kaum etwas abverlangt“, bilanzierte TVL-Sportausschussmitglied Carsten Heldmann.

VfR Bürstadt – O.-Abtsteinach 4:1

Einen auch in der Höhe verdienten Heimsieg errang der VfR Bürstadt gegen das Schlusslicht. In der ersten Halbzeit aber tat sich die Elf von Karl-Heinz Göbel noch etwas schwer. In der 39. Minute aber platzte der Knoten. Nach schöner Vorarbeit von Schamber erzielte Kadir Kilic das 1:0.

In der zweiten Halbzeit aber lief es für die Bürstädter wesentlich besser. „Unser Doppelschlag durch Schamber und Kilic brach den Gästen nach einer Stunde das Genick“, sagte VfR-Pressesprecher Norbert Krezdorn. Als Christoph Schamber in der 64. Minute nach einem Freistoß des ständig präsenten Besim Reka das 4:0 erzielte, waren den Schwarz-Weißen die drei Punkte schließlich sicher. Daran änderte auch die Tatsache nichts, dass Okan Bekyigits 18-Meter-Schuss in der 80. Minute zum 4:1 im Tor landete.

G.-Rohrheim – St. Heppenheim 1:3

Das verletzungsbedingte Ausscheiden des Groß-Rohrheimer Offensivakteurs Almedin Besic war eine der Hauptgründe für die Niederlage der weiterhin heimschwachen Alemannia. „Als der das Feld verlassen musste, lief bei uns so gut wie nichts mehr. Und plötzlich erwachten die Lebensgeister der schon tot geglaubten Heppenheimer“, beobachtete Groß-Rohrheims Vorsitzender Klaus Anthes. In der 38. Minute hatte Adis Dolicanin die Heimmannschaft nach Hodzics Vorarbeit mit 1:0 in Führung gebracht, danach vergab die Alemannia weitere Möglichkeiten durch Meyer (40.) und Hodzic (43.). Dies sollte sich in der Schlussphase rächen. Zunächst glich Bastian Bizer mit einem Treffer aus kurzer Distanz in der 72. Minute zum 1:1 aus, ehe Karadorug die Elf aus der Kreisstadt sechs Minuten gar in Führung brachte – 1:2. Ein von Gerrit Geist verwandelter Freistoß bedeutete den 1:3-Endstand (87.). hias

