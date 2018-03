Anzeige

Ried.In der Fußball-Kreisoberliga Bergstraße machten zwei Mannschaften aus dem Ried am vergangenen Sonntag mit Wald-Michelbacher Teams höchst unterschiedliche Erfahrungen. Dabei erinnern sich die Spieler des FV Hofheim gerne an den 2:0-Heimsieg gegen die zweite Mannschaft von Eintracht Wald-Michelbach zurück. Dies soll natürlich nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Hofheimer Spieler in spielerischer Hinsicht nicht jedem Anspruch gerecht wurden.

„Das war schon holprig. Aber aufgrund unserer guten Chancenverwertung haben wir einen glücklichen Sieg davongetragen“, blickt Hofheims Spielertrainer Oliver Schader auf den „Arbeitssieg“ zurück. Im Nachholspiel bei Anatolia Birkenau am Karsamstag gelte es nun, auf dem schwer zu bespielbaren Löhrbacher Hartplatz zu bestehen. Der Gegner hingegen hat seine Vorteile eindeutig in spielerischer Hinsicht.

Personelle Fragezeichen

Personell hat Oliver Schader einige Sorgen. So muss er wohl auf Florian Bach verzichten, der gegen Eintracht Wald-Michelbach das Spielfeld nach 30 Minuten wegen Verdachts auf Muskelfaserriss verlassen musste. Auch aus beruflichen Gründen werden Spieler wie Ramon Kronauer, Peter Metzger und Ben Wagner bei dieser Begegnung voraussichtlich fehlen.