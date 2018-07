Anzeige

Bürstadt.Höherklassige Gegner und Mannschaften, die in einer unteren Liga spielen – das Vorbereitungsprogramm des Fußball-Kreisoberligisten VfR Bürstadt ist sehr ausgewogen.

Am kommenden Sonntag empfängt der VfR den FC Frauenweiler aus der Kreisliga B Heidelberg. Anpfiff ist um 15 Uhr. Auch am Donnerstag, 12. Juli, genießt die Elf von Karl-Heinz Göbel Heimrecht. Dann empfängt sie um 19.30 Uhr den RSV Germania Pfungstadt, der im Kreis Darmstadt ebenfalls in der Kreisliga B spielt.

Fast schon ein sportlicher Leckerbissen wird dem treuen VfR-Anhang am 15. Juli serviert, denn dann kommt Verbandsliga-Aufsteiger SG Unter-Abtsteinach ins Bürstädter Robert-Kölsch-Stadion. Der Anstoß ist bereits um 11 Uhr. Concordia Gernsheim spielt in der Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau und gastiert am 22. Juli um 16 Uhr in Bürstadt.