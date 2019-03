VfR Bürstadt schlägt Birkenau

Ried.In der Fußball-Kreisoberliga hat der VfR Bürstadt die Schlappe im Spitzenspiel bei der FSG Riedrode gut verkraftet und siegte gestern mit 3:2 gegen Anatolia Birkenau. Einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf gelang dem FV Hofheim mit dem 1:0 gegen die SG Wald-Michelbach. Auch der FC Alemannia Groß-Rohrheim, der in der nächsten Runde vom Darmstädter Stützpunkttrainer Alexander Behrend trainiert wird, siegte gegen Fürth zu Hause mit 1:0.

VfR Bürstadt – Anat. Birkenau 3:2

Norbert Krezdorn, Pressesprecher des VfR Bürstadt, sah einen hochverdienten Erfolg seiner Mannschaft. Er vermisste allerdings auf beiden Seiten die spielerischen Höhepunkte. „Das war eher ein Arbeitssieg“, so Krezdorn. Recht früh legten die Bürstädter den Grundstein zum Heimerfolg. Nach einer Ecke verlängerte Nils Döhren zu Kadir Kilic, dem das 1:0 gelang. Als Timo Seyfried in der 25. Minute von den Beinen geholt wurde, gab es einen Freistoß für Bürstadt, den Besim Reka aus 22 Metern Entfernung sehr schön verwandelte. 34 Minuten waren gespielt, da lief Birkenaus Buba Ceesay allein aufs VfR-Gehäuse zu – und nach einem Pressschlag mit Torwart Maximilian Kölsch trudelte der Ball ins Tor zum 2:1. Kadir Kilic köpfte kurz vor der Halbzeit an die Latte. Diese vergebene Chance rächte sich in der 70. Minute. Nachdem Kenan Yücel im Bürstädter Strafraum von den Beinen geholt worden war, verwandelte Karim Saine den folgenden Strafstoß zum 2:2. Durch einen wunderschönen Spielzug aber gelangten die Bürstädter wieder auf die Siegerstraße. Döhren tankte sich schön über Außen durch, flankte von der Grundlinie zu Christoph Schamber, der am langen Pfosten sicher verwandelte – 3:2. Zwei Minuten später wäre Schamber bei einem Freistoß fast das 4:2 gelungen.

Groß-Rohrheim – SV Fürth 1:0

Haris Hodzic war der Mann des Tages beim FC Alemannia. In der 48. Minute ging sein Freistoß aus 17 Metern direkt in den Winkel des Fürther Tores. „Wir haben es versäumt, den Sack rechtzeitig zuzumachen, denn Chancen hatten wir noch zuhauf“, konstatierte Groß-Rohrheims Vorsitzender Klaus Anthes. Das Zittern der Gastgeber hielt sich aber in Grenzen, denn die Fürther waren mit ihren langen Bällen nur bis zum Strafstoß gefährlich.

FV Hofheim – SG W.-Michelb. 1:0

Für eine faustdicke Überraschung sorgte der FV Hofheim, der den seitherigen Tabellendritten SG Wald-Michelbach mit 1:0 bezwang. Das Tor des Tages gelang Joshua Schöner in der 42. Minute. „Es war ein verdienter Sieg für meine konterstarke Mannschaft“, bilanzierte FVH-Spielertrainer Oliver Schader. hias

© Südhessen Morgen, Montag, 25.03.2019