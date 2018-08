Anzeige

Ried.Die FSG Riedrode ist nach dem 5:1 beim VfL Birkenau neuer Tabellenführer der Kreisoberliga Bergstraße. Aber auch der VfR Bürstadt muss nach dem 4:1-Erfolg über den FV Hofheim als ernstzunehmender Anwärter auf die vorderen Plätze gehandelt werden. Wieder in der Spur ist der TV Lampertheim nach dem 1:0 über die Tvgg Lorsch. Und die Groß-Rohrheimer Alemannia tut sich nach wie vor gegen den TSV Auerbach schwer – das zeigt das 1:3.

VfR Bürstadt – FV Hofheim 4:1

Dank einer deutlichen Leistungssteigerung im zweiten Durchgang gelang dem VfR ein deutlicher Erfolg im Derby, der allerdings etwas zu hoch ausfiel. „Die lauffreudigen Hofheimer haben gerade im ersten Durchgang viel Gegenwehr geleistet. Und wer weiß, wie die Begegnung geendet hätte, hätte Sven Dexler in der 53. Minute in unser Tor und nicht an die Unterkante der Latte getroffen“, sah Bürstadts Pressesprecher Norbert Krezdorn einen starken FVH, ohne dabei die tolle Leistung seiner Mannschaft schmälern zu wollen.

Vielleicht war ja auch bereits der Aufstellung zu entnehmen, wie die Begegnung enden würde. Während die Hofheimer verletzungsbedingt auf Marcel Mackemull, den fünffachen Torschützen aus dem Auerbach-Spiel verzichten mussten, stand bei den Bürstädtern der zuletzt im Urlaub weilende Besim Reka in der Anfangsformation. Und Reka legte mit zwei Treffern den Grundstein für den VfR-Erfolg. In der 22. Minute schoss er den Ball nach gekonnter Ballannahme ins linke Eck, ehe er in der 69. Minute Luca Schäfers Zuspiel zum zwischenzeitlichen 3:1 nutzte. Die Hofheimer durften sich dagegen nur einmal freuen. So hämmerte Tobias Haser den Ball in der 41. Minute in den Winkel und nahm den Platzherren beim 1:1 die Vorfreude, mit einer Führung in die Pause gehen zu können. Aber in der zweiten Halbzeit lief es bei den Bürstädtern. Christoph Schamber, der in der 59. Minute mit Wucht aufs FVH-Tor zusteuerte, sorgte für die 2:1-Führung. Und auch in der 81. Minute leistete der VfR-Co-Trainer bei einem Treffer Unterstützungsarbeit: Sein Zuspiel nutzte Marvin Knaup zum 4:1.