VfR-Heimerfolg sorgt für gute Laune

Ried.Der Heimsieg des VfR Bürstadt über die Tvgg Lorsch war erwartet worden, die Heimniederlage von Alemannia Groß-Rohrheim gegen die TSV Auerbach nicht. Überraschend gab es einen 3:2-Sieg der Lampertheimer Azzurri bei der neugegründeten SSG Einhausen. Aber auch wenn das Ried-Trio recht unterschiedliche Ergebnisse lieferte, ließ es in spielerischer Hinsicht kaum Wünsche offen. Und so zeigten auch die Groß-Rohrheimer durchaus guten Fußball, der auf einem erfolgreichen Saisonverlauf hoffen lässt.

VfR Bürstadt – Tvgg Lorsch 3:0

„Mit Lobeshymnen will ich mich zwar noch etwas zurückhalten. Aber es war eine gute Vorstellung meiner Mannschaft, auf der sich aufbauen lässt“, freute sich Bürstadts Pressesprecher Norbert Krezdorn. Was dem VfR zugute kam, war die Harmlosigkeit des Lorscher Angriffs. So notierte er lediglich in der Schlussviertelstunde eine Chance des Gastes, doch diese stellte Dennis Steinhauser, Bürstadts Zugang auf der Torhüter-Position, vor keine Probleme. Spielten die Lorscher in der Anfangsphase noch gut mit, so zeigte der VfR ab der 14. Minute, wer Herr im Haus ist: Mit einem Schuss aus drei Metern stellte Dennis Böck seine Torjägerqualitäten nach schöner Vorarbeit von Haris Imsirovic unter Beweis. Spätestens ab der 19. Minute deutete sich an, dass der Sieg wohl dem VfR Bürstadt gehören würde. So verwertete Serdar Özbek Daniel Böcks Linksflanke mit einem Schuss aus acht Metern – 2:0. Die endgültige Entscheidung der Begegnung, sie fiel in der 90. Minute: Serdar Özbek umspielte Lorschs Torwart Marc Engelhardt und traf zum 3:0.

Al. Groß-Rohrh. – TSV Auerbach 1:2

Aufgrund einiger guter Möglichkeiten hätten sich die Alemannen ein Unentschieden verdient gehabt. So sah es zumindest FCA-Vorsitzender Klaus Anthes. Er kam aber nicht umhin, den Auerbachern die letztlich reifere Spielanlage zu bescheinigen. „Dies kam gerade bei einer starken Auerbacher Phase kurz nach der Halbzeit zum Tragen. Die beiden Treffer, die die Gäste in dieser Spielphase erzielten, haben uns letztlich das Genick gebrochen“, bedauerte Andres. Nico Jäger, der junge Lampertheimer im Trikot der Auerbacher Rot-Weißen, eröffnete in der 52. Minute den Torreigen, als er das 0:1 erzielte. Vier Minuten später musste die Heimmannschaft das 0:2 hinnehmen, als Özkan Cin traf. In der 90. Minute gelang den Groß-Rohrheimern der Anschlusstreffer, als der eingewechselte Farhan Malik eine Flanke zum 2:1 verwertete. „Es war wirklich mehr für uns drin“, bedauerte Anthes, der noch einmal in Erinnerung rief, dass die Groß-Rohrheimer in der ersten Halbzeit Chancen durch Rezan Malik (Lattentreffer) und Adis Dolicanin liegen ließen.

Einhausen – Azz. Lamperth. 2:3

Glücklicher Sieg, gute Leistung – für Martin Göring, den Trainer der Associazione Sportiva, war die Fußballwelt in Ordnung. Er war froh, dass seine Elf auch nach einer starken Phase der SSG zurück ins Spiel fand und die Begegnung noch einmal drehte. „Meine Mannschaft hat Moral bewiesen“, freute sich Andres ganz besonders über die Treffer von Sascha Weisel, dessen Ecke mit etwas Mithilfe eines Einhäuser Abwehrspielers ins Tor ging (81.), und Yusuf Bulucu, der in der 89. Minute einen Konter verwertete. Bereits in der siebten Minute brachte Marcel Rose die Lampertheimer Azzurri in Führung, als er den Ball am heraus eilenden SSG-Torwart Kunzelmann zum 1:0 vorbeischob. Aber die Anfangsphase der zweiten Halbzeit gehörte eindeutig der SSG Einhausen. Per Foulelfmeter glich Marcel Mackemull in der 54. Minute aus, ehe ein Freistoß des eingewechselten Gökhan Bostand in der 63. Minute das zwischenzeitliche 2:1 brachte. hias

© Südhessen Morgen, Montag, 07.09.2020