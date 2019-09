VfR muss nach unten schauen

Ried.Drei Niederlagen gab es gestern für die drei Ried-Vertreter in der Kreisoberliga Bergstraße. Während der FC Alemannia Groß-Rohrheim (1:5 gegen die SG Unter-Abtsteinach II) und der VfR Bürstadt, der dem FC Fürth mit 0:1 unterlag, empfindliche Dämpfer kassierten, gab es auch für den TV Lampertheim nichts zu erben. Die Elf von Trainer Rudi Kecskemeti musste nach der 2:3-Auswärtsniederlage bei Eintracht Wald-Michelbach II den Platz nach drei hohen Siegen in Folge erstmals wieder als Verlierer verlassen.

W.-Michelb. II – TV Lamperth. 3:2

Lothar Strusch, der Pressesprecher von Eintracht Wald-Michelbach, sah einen verdienten Sieg seiner Mannschaft, die nach einer aufopferungsvollen Leistung in der Schlussphase das Spiel drehte.

Im Lampertheimer Angriff sah Strusch zwar Defizite, wollte dies aber angesichts der guten Abwehrleistung nicht überbewerten: „Unsere Jungs haben sehr gut gestanden. Da tun sich auch gestandene Spieler mit dem Toreschießen schwer“, so Strusch.

Steven Müller brachte Eintracht Wald-Michelbach II in der 32. Minute per Foulelfmeter, den Robert Meier am Wald-Michelbacher Schwinn verursachte, in Führung. Das 1:0 bedeutete auch gleichzeitig den Pausenstand. Im zweiten Durchgang waren zunächst die Lampertheimer Turner die stärkere Mannschaft. Dies wurde in der 60. Minute erstmalig belohnt, als Nico Jäger aus 14 Metern einen schöne Ballstafette aus 14 Metern abschloss – 1:1. In der 74. Minute fiel gar die Führung für den TV Lampertheim, denn Pascal Simons Freistoß von der Außenlinie ging an Freund und Feind vorbei zum 1:2 ins Netz. Zwischenzeitlich verschoss Wald-Michelbach noch einen Foulelfmeter, Steven Müller traf nur den Pfosten (69.).

Doch der Sieger dieser hartumkämpften Begegnung hieß nicht Lampertheim, sondern Wald-Michelbach. Zunächst spitzelte Vassilis Chatzigiannakis in der 87. Minute den Ball an Lampertheims Torwart Christoph Schmidt zum 2:2 ins Tor, dann verwandelte Yannic Beisel einen an Chatzigiannakis verursachten Foulelfmeter zum 3:2 (89.).

Al. Groß-Rohr. – U.-Abtstein. II 1:5

Die schwere Aufgabe gegen die aufstrebende zweite Mannschaft der SG Unter-Abtsteinach war Groß-Rohrheims Vorsitzendem Klaus Anthes voll und ganz bewusst. Doch das konnte, seiner Meinung nach, die schwache läuferische Leistung des FCA nicht entschuldigen: „Die Mannschaft war gegenüber dem 2:0-Erfolg vor einer Woche in Heppenheim nicht wiederzuerkennen. Da muss wesentlich mehr kommen.“

So marschierten die Unter-Abtsteinacher durch die Groß-Rohrheimer Reihen und wurden nicht energisch genug gestört. Gleich in der ersten Minute markierte Roman Magel das 0:1. In der 42. Minute fiel das vorentscheidende 0:2, das der freistehende Tim Gensel aus fünf Metern erzielte. Noch vor dem Wechsel fiel der Groß-Rohrheimer Anschlusstreffer durch Patrick Schmitt, der einen an Marcel Eckhardt verursachten Foulelfmeter verwandelte.

Die Groß-Rohrheimer waren aber weit davon entfernt, diesen Treffer als Initialzündung zu nutzen. So dominierten die Unter-Abtsteinacher weiterhin. Sie verwandelten durch Roman Magel (53.) und Okan Bekyigit (67.) nicht nur zwei Foulelfmeter, sondern stellten in der 65. Minute durch Ole Gärtners zwischenzeitliches 1:4 erneut unter Beweis, wie löchrig gestern die Groß-Rohrheimer Abwehr war.

VfR Bürstadt – FC Fürth 0:1

Während sich die Bürstädter nun in der Tabelle nach unten orientieren müssen, spielt Gruppenliga-Absteiger FC Fürth oben mit. Für VfR-Pressesprecher Norbert Krezdorn war die Niederlage seiner „kämpferisch guten“ Mannschaft jedoch unverdient. „Wir haben gut mitgespielt und einige Chancen gehabt“, spielte er gerade auf Serdar Özbeks Möglichkeit in der 81. Minute an, die er jedoch freistehend vergab.

Das Tor des Tages fiel in der 51. Minute. Als die Bürstädter den Ball nicht aus der Gefahrenzone brachten, zog Mohammed Majdalawi ab und VfR-Torhüter Maximilian Kölsch hat beim 0:1 keine Chance. „Beide Mannschaften kämpften energisch und zeigten ein richtig gutes Spiel, das keinen Verlierer verdient hatte“, so Krezdorn. hias

© Südhessen Morgen, Montag, 16.09.2019