VfR muss sich erneut gedulden

Ried.Im Nachholspiel der Fußball-Kreisoberliga hat der VfR Bürstadt am vergangenen Mittwoch beim VfL Birkenau eine 2:4-Niederlage kassiert. „Mir fehlen ein bisschen die Worte, denn die Begegnung in Birkenau war unser bislang bestes Saisonspiel“, resümierte Bürstadts Spielertrainer Daniel Böck nach 90 interessanten Minuten am Birkenauer Spenglerswald.

Dort lief die Anfangsphase ganz nach Wunsch des VfR, denn Serdar Özbek sorgte mit seinen beiden Treffern in der elften und 22. Minute für die schnelle 2:0-Führung zugunsten der Gäste. „Das war jedes Mal schön herausgespielt“, beobachtete Böck.

In der 31. und 37. Minute gab es allerdings Eckbälle für Birkenau, die zunächst Timo Randoll und später Marcel Reich in einen Treffer ummünzten. In der 42. Minute sorgte Marco Zinke sogar für die 3:2-Führung zugunsten der Heimmannschaft. Der VfR berappelte sich und zeigte auch in der zweiten Halbzeit eine ordentliche Leistung. Fast wäre den Bürstädtern der Ausgleich geglückt, doch Serdar Özbek scheiterte mit einem Foulelfmeter. Das bessere Ende hatte an diesem Tag der VfL Birkenau für sich, dem durch Christian Kohls Treffer in der Nachspielzeit das 4:2 gelang.

Weiter ohne Groß-Rohrheim

Am Sonntag muss der VfR erneut pausieren, denn das Riedderby bei Alemannia Groß-Rohrheim wurde wegen des Corona-Falls bei den Groß-Rohrheimern abgesagt.

Heimrecht genießt Aufsteiger AS Azzurri Lampertheim, der die Spitzenmannschaft Spielvereinigung Fürth empfängt. Nach der 1:5-Auswärtsniederlage beim SV Unter-Flockenbach II haben die Lampertheimer einen Zuwachs des Punktekontos dringend nötig.

Azzurri-Trio kehrt zurück

Deswegen sieht Trainer Martin Göring in der Tatsache, nun auf eine sehr starke Mannschaft zu treffen, keinen Grund, weitere Zähler liegenzulassen. „Wir spielen zu Hause und wollen da etwas holen“, sagt er.

Dabei sei es wichtig, kompakt zu stehen und ein gutes Passspiel an den Tag zu legen. „Außerdem müssen wir auch versuchen, in der Offensive Nadelstiche zu setzen“, so Göring, der sich darüber freut, dass Yusuf Bulucu, Timo Winkler und Hüseyin Ulutas wieder im Kader stehen.

Nach der erneuten kurzfristigen Spielabsage für die am Donnerstag geplanten Nachholbegegnung gegen Alemannia Groß-Rohrheim gibt der TV Lampertheim nun seine Visitenkarte bei der Tvgg Lorsch ab. Bis auf Torhüter Jannik Roos steht Trainer Christian Schmitt der komplette Kader zur Verfügung.

„Wir müssen mit unserer Offensive versuchen, die nicht immer sattelfeste Lorscher Abwehr unter Druck zu setzen“, sieht Lampertheims Pressesprecher Frank Willhardt in der möglicherweise wackligen Defensive des Gegners eine Möglichkeit, zum Erfolg zu kommen. hias

