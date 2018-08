VfR nimmt Favoritenrolle an

Groß-Rohrheim.Anlässlich der Kerwe hat der FC Alemannia Groß-Rohrheim schon am Samstag (16 Uhr) den VfR Bürstadt in der Kreisoberliga Bergstraße zum Riedderby zu Gast. „Zwischen uns und dem VfR, das sind immer besondere Spiele und das nicht nur, wenn wir in der Relegation aufeinandertreffen“, weiß FCA-Vorsitzender Klaus Anthes. Die Spiele zwischen den Blau-Weiß-Blauen aus Groß-Rohrheim und den Schwarz-Weißen aus Bürstadt boten zuletzt vieles – Langeweile gehörte nicht dazu.

„Letzte Saison haben wir in Groß-Rohrheim mit 3:5 verloren, das Rückspiel dann aber mit 1:0 für uns entschieden. Gegen den FCA ist es immer schwer zu gewinnen, da lassen wir uns auch nicht davon blenden, dass sie aus den ersten beiden Spielen erst einen Punkt geholt haben“, rechnet VfR-Tainer Karl-Heinz Göbel am Samstag mit überaus motivierten Hausherren.

Schwarz-Weiße sind Gejagte

„Bei der 1:3-Niederlage in Auerbach haben wir uns zuletzt nicht so gut präsentiert. Auch wenn wir jetzt erst einen Punkt geholt haben, verfallen wir sicher nicht in Panik, denn es wird sicher noch etwas brauchen, bis die Mannschaft ihren Rhythmus gefunden hat“, bleibt Anthes gelassen. Er vertraut seinem Team, das in der vergangenen Saison in der Kreisoberliga Vizemeister wurde. „Das war schon eine überragende Runde und wird kaum zu überbieten sein, dessen sind wir uns bewusst. Platz fünf oder sechs ist daher unser Saisonziel“, so der FCA-Vorsitzende. Er weiß, dass die Konkurrenz nicht schläft.

Dass die Rasensportler aus Bürstadt in dieser Saison als einer der Top-Favoriten gehandelt werden, ist Coach Karl-Heinz Göbel bewusst: „Natürlich wollen wir oben mitspielen, aber da gibt es ja auch noch ein paar andere Mannschaften, die das wollen. Wir werden von der Konkurrenz nun natürlich anders wahrgenommen, denn gegen uns haben alle ihr Champions-League-Endspiel.“ Die Schwarz-Weißen zählen in dieser Runde zu den Gejagten. Zumal sie mit zwei Siegen sehr gut aus den Startlöchern gekommen sind. „Ich kann der Mannschaft da nur ein Kompliment machen, gerade wenn man bedenkt, dass wir erst im September alle Mann an Bord haben werden“, sagt der Trainer, der zurzeit nicht aus dem Vollen schöpfen kann.

Während Kadir Kilic nach seiner erfolgreichen Knieoperation in Heidelberg dem VfR erst in der Rückrunde wieder zur Verfügung steht, zeichnet sich bei Andreas Krämer (Bänderriss im Knie) langsam ein Ende der Leidenszeit ab. Auch Eugen Zweininger befindet sich nach seiner Adduktorenverletzung auf dem Weg der Besserung. „Nach dem längerfristigen Ausfall von Kadir Kilic mussten wir in der Abwehr reagieren und ich bin sehr froh, dass ich Eugen reaktivieren konnte, der ja schon beim FC Olympia Lampertheim, hier beim VfR und bei den Sportfreunden Heppenheim unter mir als Trainer gespielt hat“, erklärt Göbel. Mit Jonas Pixberg (muskuläre Probleme), Dennis Böck und Yusuf Ekin (beide Urlaub) muss der VfR am Samstag wohl auf drei weitere Kräfte verzichten.

Bei den Hausherren, die nun drei Heimspiele in Folge haben, schmerzt zurzeit das Fehlen von Stürmer Sven Meyer (Bänderanriss). „Jure und Antonijo Vucic weilten zuletzt im Urlaub und Almedin Besic hat in Auerbach zwar sein erstes Spiel für uns gemacht, aber er war zuvor vier Wochen in Urlaub“, weiß FCA-Chef Anthes, dass auch der Neuzugang vom Verbandsligisten Eintracht Wald-Michelbach noch seine Zeit brauchen wird. Sein Debüt im FCA-Trikot gab am vergangen Sonntag Neuzugang Marcel Eckhardt (SV Concordia Gernsheim), der den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich markierte. „An Marcel Eckhardt war ich selbst interessiert. Zu dieser Verpflichtung kann man FCA-Trainer Hamzalija Elezovic nur gratulieren. Er macht eine richtig gute Arbeit in Groß-Rohrheim“, zollt Göbel seinem Gegenüber beim FCA großen Respekt.

