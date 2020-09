VfR nimmt Favoritenrolle an

Bürstadt.Vor dem Riedderby zwischen dem VfR Bürstadt und der Associazione Sportiva Azzurri Lampertheim im Robert-Kölsch-Stadion (Sonntag, 15.30 Uhr), nutzte VfR-Spielertrainer Daniel Böck am Mittwochabend die Gelegenheit, den Kreisoberligaaufsteiger aus Lampertheim beim Spiel in Mitlechtern zu beobachten.

Dort sah der Coach der spielfreien Bürstädter, wie die KSG Mitlechtern dem Liganeuling mit 3:2 (2:1) im dritten Spiel der neuen Kreisoberligasaison die erste Niederlage zufügte. „Dass wir unter der Woche spielfrei waren, könnte am Sonntag ein Vorteil sein. Als Club, der jetzt schon seit einigen Jahren in der Kreisoberliga spielt, sind wir natürlich der Favorit, auch wenn die Azzurri als Aufsteiger durchaus zu beachten sind und mit Nunzio Pelleriti über einen sehr torgefährlichen Stürmer verfügen“, hat Böck zuletzt mit dem VfR beim anderen Aufsteiger aus der Kreisliga A nicht die besten Erfahrungen gesammelt.

Volle Konzentration gefordert

„Wir führen beim SSV Reichenbach mit 3:1, da müssen wir eigentlich die drei Punkte mit nach Hause nehmen“, wurmt den Trainer das Resultat am Felsenmeer noch immer, hätten die Saisontore drei, vier und fünf von Torjäger Serdar Özbek eigentlich zu einem Auswärtssieg reichen müssen. „Leider ist es in der Schlussphase ausgerechnet der Spieler, den ich kurz zuvor wieder eingewechselt habe, der das Foul begeht, das in der 90. Minute zum Strafstoß und dem 3:3 für Reichenbach führt“, fordert Böck von den Schwarz-Weißen am Sonntag über 90 Minuten volle Konzentration.

Nach den beiden Auftaktsiegen hatte Azzurri-Trainer Martin Göring eingeplant, dass es auch mal wieder eine Niederlage für die Spargelstädter geben wird. „Ich habe den Jungs gesagt, dass wir nicht davon ausgehen können, so wenige Spiele zu verlieren wie letzte Saison in der A-Liga. Dieser Fall ist jetzt eingetreten. Fußballerisch fand ich uns besser als Mitlechtern, aber du musst gerade bei den Spielen im Odenwald auch den Kampf annehmen. Unsere Zweikampfbereitschaft bei unseren beiden Auftaktsiegen war deutlich höher“, fand Göring, dass gegen die KSG ein Punkt drin gewesen wäre.

„Wir geraten mit 0:2 in Rückstand und kommen durch ein Eigentor wieder heran. Dann kassieren wir das 3:1 und mehr als das 3:2 gelingt uns nicht mehr“, möchte der Coach am Sonntag in Bürstadt wieder mehr Kampfgeist bei seiner Truppe sehen, die mit Daniel Windecker (Außenbandabriss), Leon Holzinger (Knieprobleme) und Joshua Akeem Ojeaga (Muskelbündelriss) drei längerfristige Ausfälle zu beklagen hat.

„Am Mittwoch sind noch einige angeschlagene Spieler dazugekommen, da werden wir am Sonntag etwas rotieren müssen“, berichtet der Gästecoach. „Beim VfR müssen wir besonders auf Daniel Böck und Dennis Böck, Yusuf Ekin und Serdar Özbek achten“, sind für Göring die Hausherren die klaren Favoriten.

Erst vor der neuen Saison haben die Brüder Daniel Böck (Cheftrainer) und Dennis Böck (Co-Trainer) das Ruder beim Traditionsverein aus Bürstadt übernommen, die dem VfR beide auch als Spieler auf dem Platz zur Verfügung stehen. „Als Dennis und ich von VfR-Seite angesprochen wurden, ob wir uns diese Aufgabe vorstellen können, waren wir dazu bereit. Dass wir jetzt im Schnitt bis zu 17 Spieler im Training haben, zeigt, dass hier etwas passiert ist. Auch haben wir bei einem Spiel jetzt sechs Auswechselspieler auf der Bank. Letzte Saison hatte sich die Mannschaft ja oft von alleine aufgestellt“, hat Dennis Böck viele Gespräche mit Spielern geführt. Zudem kamen Rouven Schmitz (VfB Lampertheim), Michael Reichardt (Olympia Lampertheim), Roberto Palmieri (FSG Riedrode II) und Torhüter Dennis Steinhauser (ASV Fußgönheim), wobei Steinhauser den Fußballfans im Ried noch aus seiner Zeit beim FC Alemannia Groß-Rohrheim ein Begriff ist.

© Südhessen Morgen, Freitag, 18.09.2020