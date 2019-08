VfR schlägt kurz vor Schluss zu

Bürstadt.Mit dem VfR Bürstadt ist auch in der neuen Saison der Fußball-Kreisoberliga Bergstraße zu rechnen. Am Donnerstagabend schlug die Elf des neuen Trainers Goran Barisic die Zweitvertretung von Eintracht Wald-Michelbach mit 2:1. „Unser Sieg war zwar hart umkämpft, doch er ging vollauf in Ordnung“, freute sich Bürstadts Pressesprecher Norbert Krezdorn über den so wichtigen Heimdreier. Von Beginn an zeigten beide Teams schönen und offensiv ausgerichteten Fußball. Die Wald-Michelbacher waren da fast einen Tick besser und hatten Pech, dass Schiedsrichter Emre Can aus Spachbrücken einem Treffer von Malcom Darffour in der 18. Minute wegen Abseits die Anerkennung verweigerte.

Kalte Dusche für Eintracht

Aber auch der VfR Bürstadt hatte durchaus gute Möglichkeiten. So fehlte bei Besim Rekas Distanzschuss in der 25. Minute nicht viel. Kurz vor der Halbzeit kam der große Regen und viele Zuschauer flüchteten sich in die nahegelegene Stadiongaststätte.

Nach der Pause machten die Bürstädter die Wald-Michelbacher nass, als Serdar Özbek in der 52. Minute einen Handelfmeter verwandelte, leitete dies den Sieg ein. Der 20 Minuten vorher eingewechselte Eintracht-Akteur Steffen Albert bewies zwar mit seinem Treffer zum 1:1 Jokerqualitäten, doch dank eines Kopfballtreffers von Andrej Juric zum 2:1 blieben die Punkte in Bürstadt. Der erlösende Treffer gelang in der 87. Minute, so dass dem VfR zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit ein wichtiges Tor in der Schlussphase gelang. Wenige Tage vorher gegen Groß-Rohrheim sicherte bereits Patrick Pfannmüllers Tor in der 89. Minute das 1:1. „Wir haben viel Druck gemacht und waren dem 2:1 nahe, dann aber kam die kalte Dusche“ ärgerte sich ETW-Pressesprecher Lothar Strusch. hias

