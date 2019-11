VfR sucht Weg aus der Krise

tRied.Am Freitagabend (19.30 Uhr) kommt es zum absoluten Spitzenspiel in der Fußball-Kreisoberliga. Der Erste TV Lampertheim empfängt den Zweiten SG Unter-Abtsteinach II – da ist mit einer Begegnung mit viel Brisanz zu rechnen. „Unter-Abtsteinach hat bislang die meisten Tore in der Liga geschossen, wir die zweitmeisten. Mehr Werbung für dieses Spiel hätten die Teams kaum machen können“, sagte Lampertheims Pressesprecher Frank Willhardt und erinnerte an die spektakuläre Hinrundenbegegnung, die die Lampertheimer mit 5:4 für sich entschieden. In der „Begegnung auf Augenhöhe“ will der TVL, der auf Manuel Betzga, Kai Knorr und Niklas Herwehe verzichten muss, unbedingt seinen Heimnimbus verteidigen.

Birkenau – Groß-Rohrheim

Nach der enttäuschenden 1:3-Auswärtsniederlage beim bis dato sieglosen Schlusslicht Olympia Lorsch kommt die Auswärtsaufgabe VfL Birkenau dem FC Alemannia Groß-Rohrheim gerade recht. Dass die Alemannen mit der Elf von Philipp Weißmüller noch ein Hühnchen zu rupfen haben, hat mit den Begebenheiten zu Saisonbeginn zu tun. Da traf die Groß-Rohrheimer Mannschaft nämlich in einem Wochentagspiel auf den VfL Birkenau führte zwar schnell mit 2:0, stand aber am Ende dennoch, als die Begegnung wegen eines Gewitters vorzeitig abgebrochen wurde, mit leeren Händen da. Erst recht, nachdem das Nachholspiel Ende September mit 4:2 für Birkenau endete. „ Der VfL hat sich im Lauf der Runde richtig gut entwickelt, zeigt immer hundertprozentigen Einsatz und versucht stets, Druck auszuüben. Gegen die Birkenauer Zweikampfstärke müssen wir erst einmal dagegenhalten“, sagt Groß-Rohrheims Trainer Alexander Merlau-Behrendt, der in dieser Woche gerade an die Moral seiner Mannschaft appelliert hat.

Mit dieser war es bei der Pleite in Lorsch nicht allzu weit her. Immerhin steigerte sich die Mannschaft im zweiten Durchgang. „Wir haben es aber versäumt, konsequent Druck in Richtung Lorscher Tor aufzubauen“, bedauert Merlau-Behrendt.

VfR Bürstadt – Olympia Lorsch

„Wir sind gewarnt“, sagt Norbert Krezdorn, der Pressesprecher des VfR Bürstadt, vor dem Hintergrund, dass der kommende Gegner Olympia Lorsch das Siegen doch nicht verlernt hat. In jedem Fall werden die Bürstädter mit mehr Gegenwehr rechnen müssen als im Hinspiel am 4. August, als sie in Lorsch mit 5:1 gewannen. Da Branko Bozic bei der jüngsten 0:4-Niederlage gegen die Spielvereinigung Fürth die Rote Karte sah, wird er am Sonntag fehlen. „Das war eine überzogene Entscheidung des Unparteiischen. Gelb-Rot hätte es auch getan“, kritisiert Krezdorn. Es wäre Zeit für den nächsten Bürstädter Sieg, denn der letzte liegt nun schon sieben Wochen zurück. Das war am 28. September, als der VfR zu Hause den VfL Birkenau mit 3:2 bezwang. hias

