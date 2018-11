VfR und Alemannen Garanten für torreiche Spiele

Ried.Neben dem Duell zwischen dem TV Lampertheim und dem FV Hofheim kommt es in der Fußball-Kreisoberliga am Sonntag zu einem weiteren Derby. Der VfR Bürstadt erwartet den FC Alemannia Groß-Rohrheim. Bereits zum dritten Mal in dieser Saison treffen Eintracht Wald-Michelbach II und die FSG Riedrode aufeinander.

VfR Bürstadt – FC Groß-Rohrheim

Wenn der VfR und der FC gegeneinander spielen, fallen immer viele Tore. So endete das Hinspiel in dieser Runde mit 5:2 für die Alemannen. Es war ein schwarzer Tag für die Bürstädter Abwehr, die in den 16 folgenden Begegnungen nur 17 weitere Gegentreffer hinnehmen musste.

„Ich gebe gerne die Favoritenrolle an den Tabellenzweiten aus Bürstadt weiter. Doch ich könnte mir auch vorstellen, dass es ein Spitzenspiel zweier Mannschaften auf Augenhöhe wird, bei dem die Tagesform entscheidet“, will sich Groß-Rohrheims Vorsitzender Klaus Anthes mit seiner Mannschaft im Robert-Kölsch-Stadion nicht verstecken.

Bis zur Winterpause fehlen im Rohrheimer Lager allerdings noch einige Spieler. Während Sebastian Ludwig berufsbedingt passen muss, fallen Sven Meyer, Antonio Vucic, Dominik Nolte und Maximilian Menier verletzungsbedingt aus.

Auch Bürstadts Co-Trainer Christoph Schamber tut gut daran, die Gäste aus Groß-Rohrheim nicht zu unterschätzen: „Wir wollen natürlich gewinnen und haben die Hinspielniederlage noch deutlich vor Augen. Die Groß-Rohrheimer verfügen über eine enorme Qualität und haben einen guten Lauf. Es wird ein sehr enges Spiel und wir sollten mit voller Konzentration an die Sache gehen, dann können wir uns nach der Begegnung möglicherweise über einen Dreier freuen.“ Aufgrund von Kreuzbandrissen sind die beiden Bürstädter Yusuf Ekin und Robin Schäfer außer Gefecht gesetzt. Besim Reka fällt wegen eines Muskelbündelrisses aus. So könnte höchstens Daniel Böck wieder zur Mannschaft stoßen.

Et. W.-Michelbach – FSG Riedrode

Das erste Spiel Ende August wurde wegen eines aufziehenden Gewitters abgebrochen. Doch die FSG, die zu diesem Zeitpunkt 2:0 führte, musste sich nicht grämen, gewann auch das Nachholspiel mit 3:1. Damit überwand sie ihre kleine Krise.

„Nach einem starken Saisonstart hat Wald-Michelbach Federn lassen müssen. Das ist mit Sicherheit der personellen Situation geschuldet. Aber egal welcher Kader der Eintracht zur Verfügung steht, wir wissen, dass uns ein hochmotivierter Gegner erwartet“, ist sich Riedrodes Trainer Andreas Keinz bewusst, dass seine Elf alle Register ziehen muss, um mit drei Zählern zurück in den Bürstädter Stadtteil zu fahren.

Klar ist ihm auch, dass trotz des 2:0-Heimsieges über Birkenau und dem eindrucksvollen Verteidigen der Tabellenspitze nicht alles Gold war, was glänzt. „Unsere Chancenverwertung muss endlich besser werden“, fordert Keinz. In Wald-Michelbach muss er allerdings auf die Verteidiger Jonas Ille und Sören Heiderich verzichten. hias

