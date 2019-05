VfR und FSG holen Rückstände auf

Ried.In der Fußball-Kreisoberliga bleibt das Meisterschaftsrennen zwischen dem VfR Bürstadt und der FSG Riedrode, die beide 3:2 gewannen, weiterhin spannend. In die Relegation müssen entweder die Spielvereinigung Fürth oder Anatolia Birkenau, die sich am kommenden Sonntag im direkten Vergleich gegenüberstehen.

VfR Bürstadt – SV Fürth 3:2

An der Spielszene in der 75. Minute wird Fürths junger Torhüter David Hummel noch eine Weile zu knabbern haben. Beim Stand von 2:1 für seine Mannschaft wollte er Bürstadts Angreifer Chris Schamber ausspielen, blieb aber an ihm hängen. Schamber ließ sich nicht zweimal bitten und schoss den Ball zum zwischenzeitlichen 2:2 ein, mit dem er die Bürstädter Aufholjagd weiter fortsetzte. „Das war sehr wichtig für uns, denn die Fürther haben uns alles abverlangt und waren ein nahezu ebenbürtiger Gegner“, befand VfR-Pressesprecher Norbert Krezdorn.

Nach torloser erster Hälfte stellten die Gäste nämlich sehr schnell ihre Qualitäten unter Beweis. Ehe sich der VfR versah, lag er in der 55. Minute mit 0:1 hinten. Vassilis Chatzigiannakis traf aus acht Metern. Zwar zielte Luca Schäfer im Gegenzug nur an den Pfosten, doch in der 64. Minute verwertete Armend Ramadani einen Foulelfmeter zum 0:2, nachdem er selbst im Strafraum zu Fall gebracht wurde. Aber nun legte der VfR den Turbo ein. Besim Reka sah in der 68. Minute den mitgelaufenen Amer Gara Hasan, der das 1:2 erzielte. Und nach Schambers Großtat beim 2:2 sollte es noch besser für die Bürstädter kommen. So fasste sich Dennis Böck in der 86. Minute ein Herz und traf ins linke Eck zum 3:2-Endstand.

Anat. Birkenau – FSG Riedrode 2:3

Auch die FSG wandelte einen 0:2-Rückstand in einen 3:2-Sieg um. „Wir haben uns das Leben mal wieder schwer gemacht. Bevor die Birkenauer in Führung gingen, fehlte nämlich bei Sinisa Pitlovics Drehschuss in der 55. Minute nicht viel“, bedauerte, Riedrodes Trainer Andreas Keinz, dass ein „Kraftakt“ notwendig war, um drei Punkte vom holprigen Löhrbacher Hartplatz zu entführen. Mitte der zweiten Halbzeit legte die Anatolia ordentlich los. Kenan Yücel hob das Leder gekonnt über FSG-Torhüter Eduard Tropmann und es hieß in der 65. Minute 1:0. Vier Minuten später fiel das 2:0, als Buba Ceesay aus dem Gewühl heraus traf.

Doch nun ließen die Riedroder Ball und Gegner laufen. Mario Basyouni traf in den Winkel zum 1:2 (76.). In der 80. Minute gelang der Ausgleich, als Marc Kress aus fünf Metern Heiderichs Vorarbeit verwertete – 2:2. Für den Siegtreffer war Maximilian von Dungen verantwortlich, der sich schön über die linke Seite durchsetzte.

TSV Auerbach – TV Lamperth. 2:1

„Wir hatten noch zahlreiche Chancen. Deswegen ist unser Sieg auch hochverdient. Der TV Lampertheim war aber immer durch Konter gefährlich“, freute sich Christian Bender vom Spielausschuss der TSV Auerbach über den Heimsieg seiner Mannschaft.

Vor 100 Zuschauern gingen die Lampertheimer in der 34. Minute in Führung, als Rene Salzmann eine Unachtsamkeit in der Auerbacher Abwehr nutzte. In der zweiten Halbzeit aber legte die TSV einen Zahn zu und glich in der 65. Minute durch Sascha Wickler aus. Und es sollte gar noch besser für die Auerbacher kommen, denn in der 75. Minute verwertete erneut Wickler eine Vorarbeit von Julian Schmidt zum 2:1-Siegtreffer.

VfL Birkenau – Al. Groß-Rohrh. 3:2

„Bei unserem Torwart Nico Kahlenberg können wir uns bedanken, dass die Punkte in Birkenau blieben, denn Alemannia Groß-Rohrheim war die spielerisch bessere Mannschaft“, bilanzierte Thomas Schmitt, Leiter Öffentlichkeitsarbeit beim VfL Birkenau. Schon in der 20. Minute ging Groß-Rohrheim durch Marcel Eckhardts Direktabnahme mit 0:1 in Führung. Diesen Rückstand wandelten die Birkenauer noch vor dem Wechsel in eine Führung um. Zunächst gelang Christian Kohl mit einem umstrittenen Foulelfmeter das 1:1, ehe Sally Hick nach einer Ecke zum 2:1 einköpfte. Als Christian Kohls Freistoß in der 81. Minute zum 3:1 im Groß-Rohrheimer Tor landete, war die Begegnung entschieden. Daran änderte auch die Tatsache nichts, Marcel Eckhardt in der Schlussminute direkt in den Winkel zum 3:2 traf.

ET W.-Michelb. II – FV Hofheim 6:1

Deutlich unter die Räder kam der bereits abgestiegene FV Hofheim bei Eintracht Wald-Michelbach II. Noch vor der Pause gelang den Hofheimern wenigstens der Ehrentreffer: Marcel Mackemull traf in der 42. Minute zum 1:3. hias

