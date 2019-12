Video-Assistent hilft Lilien

Darmstadt.Mittelfeldspieler Yannick Stark war sichtlich überrascht, als er mit der Statistik konfrontiert wurde. „Das ist die beste Hinrunde, die wir gespielt haben?“, reagierte der 29-Jährige fragend und verblüfft. Das 1:1 im letzten Hinrundenspiel gegen den VfB Stuttgart bescherte dem SV Darmstadt 98 am Montagabend den 20. Punkt. Damit absolvierten die Lilien die beste erste Saisonhälfte seit der Bundesliga-Aufstiegsspielzeit 2014/15.

Allerdings hatte man seitdem auch immer gegen den Abstieg gespielt – erst in der Bundesliga, danach in der 2. Liga. Und so richtig zufrieden ist man aktuell in Darmstadt mit der Ausbeute und Rang zwölf nicht.

Es hätten schon ein paar Punkte mehr sein können, befanden Spieler und Trainer einhellig. „Unser Anspruch sollte sein, in der Rückrunde mehr Punkte zu holen“, sagte Stark. Er war schon in der Aufstiegssaison 2014/15 dabei und vertrat gegen die Stuttgarter den rot-gesperrten Victor Pálsson ordentlich. 98-Trainer Dimitrios Grammozis warnte, dass 20 Zähler in der ausgeglichenen Liga sicher noch nicht die halbe Miete für den Klassenerhalt seien. „Da gehören auf jeden Fall mehr Punkte dazu, wenn das so weitergeht.“

Gegen den VfB Stuttgart bewiesen die Lilien vor stimmungsvoller Kulisse mit einer starken Mannschaftsleistung, dass sie mit den Spitzenteams der Liga mithalten können. Dem Offensivsturm des Aufstiegsaspiranten warfen sie sich aufopferungsvoll entgegen.

Zugleich spielten sie immer wieder mutig nach vorne. Die Führung der Lilien entsprang einer sehenswerten Koproduktion zweier ehemaliger Sorgenkinder: Nach einem Einwurf zeigte Marvin Mehlem mit einem tollen Pass auf Tobias Kempe, was für ein Potenzial er hat. Und Kempe, der zeitweise nicht mal im Kader gestanden hatte, machte mit gutem Auge sein drittes Saisontor in der 20. Minute. Für die Gäste erzielte Borna Sosa (45.) den Ausgleich.

Am letzten Spieltag vor der Winterpause kommt am Samstag im Hamburger SV ein weiteres Spitzenteam ans Böllenfalltor. Dann können die Lilien ihr Vorhaben für die Rückrunde gleich angehen, und weitere Punkte sammeln – gegen den Abstieg oder vielleicht auch für ein bisschen mehr.

Besondere Einladung an Gomez

Mario Gomez war dagegen nach dem 1:1 in Darmstadt außer sich. „Die Leute kommen ins Stadion, weil sie Tore sehen wollen. Und wenn wir jedes Mal wegen zwei Zentimetern zurückpfeifen – das ist ein Witz“, schimpfte der ehemalige Fußball-Nationalspieler in Diensten des VfB Stuttgart am Montagabend.

Der Grund für seinen Zorn: In der 66. Minute war ein Tor des Angreifers nach Videobeweis wegen einer hauchdünnen Abseitsstellung nicht gegeben worden – bereits der fünfte Gomez-Treffer, der in den vergangenen drei Spielen vom Videoassistenten (VAR) zurückgenommen wurde.

Derzeit liege so viel Druck „auf diesem bescheuerten Videobeweis“, sagte der sichtlich aufgebrachte Gomez. „Das ist einfach so ein Bullshit!“ Wenn es keinen Videobeweis gäbe, wäre das für ihn in Ordnung, denn dann würden sich die Entscheidungen für und gegen die Stürmer ausgleichen, sagte Gomez.

„Vielleicht ist das ja jetzt die Quittung der Schiedsrichter, die da im Keller sitzen, dafür, dass ich ihnen 20 Jahre auf die Eier gegangen bin“, sagte Gomez weiter. Der Projektleiter Videobeweis beim Deutschen Fußball-Bund, Jorchen Drees, reagierte auf die Kritik: „Wir haben bei uns heute Morgen spontan gesagt: Wir laden Mario Gomez gerne ein, wenn er Interesse hat. Er kann gerne mal zu uns ins Video-Assist-Center kommen und sich das Ganze mal anschauen. Er kann sich auch selbst mal an eine Arbeitsstation setzen und Abseitssituationen bewerten.“

Hätte Gomez’ Treffer gezählt und Stuttgart gewonnen, wären die Schwaben zum Abschluss der Hinrunde noch auf Aufstiegsrang zwei gesprungen. So muss sich der Bundesliga-Absteiger mit dem Relegationsplatz drei begnügen. dpa

