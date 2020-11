Viel Wirbel um Profi-Definition

Lampertheim.Das erste Tischtennis-Herrenteam des TTC Lampertheim ist jetzt offiziell ebenfalls vom Teil-Lockdown betroffen. Der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) hat den Spielbetrieb in der zweiten und dritten Bundesliga bis 30. November ausgesetzt. In der ersten Damen-Bundesliga und in der Tischtennis-Bundesliga (TTBL) der Herren läuft der Spielbetrieb hingegen weiter.

„Mannschaftskämpfe, die in diesem Zeitraum terminiert sind, werden durch die Spielleiter auf einen noch unbekannten Termin verlegt“, teilt der DTTB mit. Wie Uwe van gen Hassend, der Vorsitzende von Nord-Drittligist Lampertheim und Sprecher der 3. Liga, im Gespräch mit dieser Redaktion erklärt, will der DTTB bis Mitte November entscheiden, ob die zweiten und dritten Ligen im Dezember weiterspielen.

Dass der Tischtennis-Bund den Spielbetrieb unbedingt aufrechterhalten wollte, verstört van gen Hassend indes. „Der Verband hat sich auf ein Schreiben des Deutschen Olympischen Sportbunds an die Sportminister der Länder berufen“, berichtet der 59-Jährige. Das Schreiben trägt den Titel „Team D und alle Profisportler*innen müssen weiter aktiv bleiben“. Darin definiert DOSB-Präsident Alfons Hörmann „alle Kaderathlet*innen“, die ersten drei Ligen „in allen olympischen und nicht-olympischen Sportarten, die vierte Liga im Männerfußball sowie nationale und internationale Sportveranstaltungen, an denen professionelle Sportler*innen teilnehmen“, als Profisport.

Nach dieser Definition dürften Fußball-Regionalligisten wie Kickers Offenbach, die eine Klage gegen die hessische Corona-Verordnung erwägen, wieder trainieren. Der TTC Lampertheim wiederum müsste als Tischtennis-Drittligist mit Profistatus im November spielen – und das, obwohl nur die erstklassige TTBL als Profiliga gilt.

Also hörten die Lampertheimer beim Hessischen Innenministerium nach – und staunten nicht schlecht. Das Land legt Spitzen- und Profisport unter anderem als „bezahlte Vollzeittätigkeit von Berufssportlern in Kapitalgesellschaften bzw. über den Wirtschaftsbetrieb von Vereinen“ aus. Eine Auffassung, die auf den TTC nicht zutrifft. Zu einer ähnlichen Erkenntnis kam der befreundete Süd-Drittligist TV Worms-Leiselheim für Rheinland-Pfalz. „Der DTTB wollte sich über Landesrecht stellen“, ist van gen Hassend baff: „Dass ein Alfons Hörmann darauf kommt, die ersten drei Ligen jeder Sportart als Profiligen zu definieren, wundert mich sehr.“

Kreis hat Halle gesperrt

Im November zu spielen, wäre für den TTC-Boss sowieso nicht in Frage gekommen. „Wir haben eine Inzidenz jenseits der 140 und müssten Spiele in NRW bestreiten, wo die Inzidenzen noch höher sind“, erklärt er. Und ergänzt: „Außerdem könnten wir und viele andere Mannschaften gar nicht spielen. Die Sedanhalle gehört dem Kreis – und die Halle ist zu.“ Die Tabelle der 3. Liga Nord zeigt, wie verzerrt der Terminplan schon jetzt ist. Die TTC-Herren haben wie der SV Siek nur ein Spiel bestritten. Der SVH Kassel ist noch gar nicht gestartet. Drei Teams haben drei Partien absolviert, vier Teams stehen bei vier Spielen. Primus Velbert steht bei fünf Matches.

Schon der Lampertheimer Saisonauftakt geriet zur Farce. Dem TTC drohte aufgrund von Reisebeschränkungen der Ausfall aller Stammspieler (wir haben berichtet). Mit Aufsteiger Bargteheide konnten sich die Südhessen nicht auf eine Verlegung einigen. Das Spiel endete 3:5. Auch vor diesem Hintergrund versteht van gen Hassend nicht, warum der DTTB den Spielplan durchziehen will: „Ich wäre für eine Halbrunde, die von März bis Mai gespielt wird. Vorher hast du die Erkältungsmonate par excellence.“

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 04.11.2020