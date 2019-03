ried.Am ersten regulär ausgetragenen Spieltag der Kreisliga A im neuen Jahr hat sich der VfB Lampertheim gegen Tabellenschlusslicht FSV Rimbach durchgesetzt. Für die SG Nordheim/Wattenheim reichte es gegen den TSV Reichenbach nur zu einem Unentschieden. Auswärtsniederlagen mussten sowohl der FV Biblis, als auch die Lampertheimer Azzurri einstecken.

U.-Flockenb. II – FV Biblis 5:1

Mit einer Auswärtspleite startete der FVB in die Restrunde. Mit 1:5 unterlag die Mannschaft von Trainer Thomas Roth dem SV Unter-Flockenbach II. „Mit der ersten Halbzeit war ich einverstanden, aber danach kam zu wenig. In der zweiten Hälfte haben wir viel zu wenig Gegenwehr geboten, im Endeffekt hat der SVU verdient gewonnen“, urteilte FVB-Coach Thomas Roth nach der Niederlage. „Wir müssen als Mannschaft endlich kapieren, dass wir im Abstiegskampf stecken. Wir haben uns eine Halbzeit lang bemüht, aber das reicht eben nicht. Im zweiten Durchgang hätte mehr von uns kommen müssen. Was mich aber positiv stimmt, ist, dass sich meine Mannschaft nie aufgegeben hat“, sagte Roth. Dabei lief es eigentlich gut für den FVB, der durch einen verwandelten Foulelfmeter von Denis de Sousa Barba in Führung ging (25.). Danach machte Unter-Flockenbach ernst: Erst traf Joschua Weihrich zum Ausgleich (30.), kurz darauf netzte Maximilian Spitzer zur SVU-Führung ein (32.). In der zweiten Halbzeit erhöhten Kevin Hiller (57.) und Joschua Weihrich (71., 78.). Kurz vor dem Abpfiff verkürzte Denny Osswald zum 2:5-Endstand (89.).

VfB Lampertheim – Rimbach 5:2

„Wir waren von Beginn an die bessere Mannschaft, Rimbach hatte eigentlich keine Chance. Für uns ist das ein guter Start in die Restrunde“, freute sich VfB-Betreuer Bruno Synoradzki nach dem Heimsieg gegen das Tabellenschlusslicht der Kreisliga A. „Der Sieg hätte sogar höher ausfallen können, doch wir haben viele Möglichkeiten liegenlassen“, so Synoradzki. Zunächst schossen Gökhan Uygut (7.), Yannick Schmitz (30. und Kevin Haberkorn (40.) die Spargelstädter zu einer komfortablen Halbzeitführung. Nach der Pause – die Rimbacher blieben schwach – vollstreckte Ilir Krasnici zum 4:0 (49.). „Weil die Rimbacher so schwach waren, hat jeder unserer Spieler versucht, ein Tor zu schießen. Wir hatten Chancen im Minutentakt“, sagte Synoradzki. Nach dem FSV-Anschlusstreffer durch Ufuk Gül (60.) erhöhte Yannick Schmitz zum 5:1 (66.). Kurz vor Schluss konnte Ermin Karadolami noch verkürzen (85.).

SG NoWa – TSV Reichenbach 1:1

„Wir haben uns von diesem Spiel mehr erhofft. Das Match wurde sehr kampfbetont geführt, am Ende ist das Ergebnis deshalb gerecht“, lautete das Fazit von SG-NoWa-Coach Jens Stark nach dem Unentschieden gegen die Reichenbacher. Nachdem die Sportgemeinde im Hinspiel noch unterlegen war, verteidigte die Stark-Elf diesmal den Vorsprung in der Tabelle und hätte diesen fast ausbauen können. In der ersten Halbzeit brachte Fabian Torger die SG NoWa nämlich mit einem schönen Schuss in Führung. Stark: „Das könnte man eigentlich für das Tor des Monats einreichen.“ Im Anschluss verpasste es die SGN jedoch, nachzulegen. Stattdessen traf Reichenbachs Julian Beilstein zum 1:1-Endstand (63.)

FC Bensheim II – Az. Lamperth. 2:0

Die Azzurri aus der Spargelstadt starteten mit einer Niederlage in die Restsaison. Mit 0:2 verloren die Lampertheimer gegen die zweite Mannschaft der Nullsiebener, obwohl man eigentlich das bessere Team war. „Die Bensheimer hatten im gesamten Spiel eigentlich nur drei Chancen – und haben daraus zwei Treffer gemacht. Unsere Chancenverwertung war dagegen unterirdisch“, haderte Azzurri-Coach Martin Göring. Für den FC 07 Bensheim II trafen Dominik Ölschläger ((60.) und Alaa Alhamo in der Nachspielzeit (90.+3). rago

