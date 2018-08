Viele Ausfälle bei Olympia

Ried.In der Fußball-B-Liga Bergstraße finden die „Fürther Wochen“ beim FC Olympia Lampertheim am ungewöhnlichen Spieltermin Sonntag um 11 Uhr ihre Fortsetzung. Da empfangen die Olympianer im heimischen Adam-Günderoth-Stadion die Spielvereinigung Fürth II – ein alter Bekannter aus gemeinsamer C-Liga-Zeit.

Bereits am vergangenen Donnerstag musste die Olympia viele Ausfälle verkraften. Dennoch gelang ihr ein torloses Unentschieden bei der zweiten Mannschaft des FC Fürth. „Wir haben mannschaftlich ganz toll agiert und haben nachher das Unentschieden wie einen Sieg gefeiert. Natürlich hatten wir diesmal auch Glück, das uns bei der 3:6-Auswärtsniederlage in Rodau gefehlt hat“, war Patrick Andres, der Sportausschussvorsitzende der Olympia, hellauf begeistert.

Dagegen ist die zweite Mannschaft der FSG Riedrode am Sonntag nicht im Einsatz. Ihr Spiel gegen Aufsteiger Türkspor Wald-Michelbach wurde auf Mittwoch, 22. August, verlegt. Am vergangenen Donnerstag musste die FSG II mit dem 1:3 in Zotzenbach ihre erste Saisonniederlage hinnehmen.

Zufrieden mit sechs Punkten

„Das Ergebnis überrascht ein wenig, da eine sehr gute Mannschaft auf dem Platz stand. Leider verhalf uns dieser positive Umstand nicht zu einem Sieg. Somit musste die neuformierte Mannschaft anerkennen, dass die Trauben gerade auswärts sehr hoch hängen“, bedauerte FSG-Trainer Andreas Zinke.

Mit den bisher erreichten sechs Punkten aber zeigt er sich dennoch zufrieden. „Wir liegen absolut im Soll. Deswegen bin ich auch zuversichtlich, den vorzeitigen Klassenerhalt als Erfüllung unseres Saisonziels erreichen zu können“, so Zinke. hias

© Südhessen Morgen, Samstag, 18.08.2018