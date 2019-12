Viele Probleme beim VfR

VfR-Trainer Goran Barisic beklagt eine schlechte Trainingsbeteiligung. © Nix

Bürstadt.Wenn die Fußball-Kreisoberliga nun in die Winterpause geht, würde sich der VfR Bürstadt in die Tasche lügen, wenn er auf erfolgreiche sportliche Wochen seit Beginn der Saison am 4. August zurückblicken würde. Erst 19 Punkte hat der Traditionsverein aus dem Ried bislang geholt und kann sich dem Abstiegskampf somit nicht mehr entsagen. „Für uns zählt nur der Klassenerhalt“, weiß auch Bürstadts Trainer Goran Barisic, dass er in dieser Runde keine Luftschlösser mehr bauen kann und den Blick stets nach unten richten muss.

Dabei weckte die vergangene Saison sehr viel Euphorie. Damals belegten die Bürstädter unter Trainer Karl-Heinz Göbel den zweiten Tabellenplatz. Doch Göbel gab seinen Rücktritt als VfR-Trainer erst im Mai bekannt, was für die Planungen zur neuen Saison nicht gerade förderlich war. „Wir haben nur ganz schwer neue Spieler bekommen und einige von ihnen konnten in der Vorbereitung nicht oder nur ganz wenig trainieren“, bedauert Barisic, dass seine Mannschaft unter schlechten physischen Voraussetzungen startete.

Umso mehr verwunderte es, dass dem VfR einen Start nach Maß gelang: 5:1 bei Olympia Lorsch, 1:1 gegen Alemannia Groß-Rohrheim und 2:1 in einem Donnerstagabendspiel gegen die zweite Mannschaft von Eintracht Wald-Michelbach – schnell wurde Bürstadt als Titelaspirant gehandelt. „Ein Tritt auf die Euphoriebremse war notwendig. Dass es gut war, die Ansprüche zu relativieren, haben die kommenden Wochen gezeigt, als wir fünfmal in Folge verloren“, sagt Barisic, der gerade das 0:5 bei Starkenburgia Heppenheim in Erinnerung ruft.

Kaum schien die Krise mit dem sehr überraschenden 5:3 bei der SG Einhausen und dem 3:2-Heimsieg gegen den VfL Birkenau überwunden, da traf den Verein die 0:10-Niederlage bei Aufsteiger SG Unter-Abtsteinach II wie ein Keulenschlag. „Immer wieder waren wir im Krisenmodus. Aus diesem Grund haben wir uns zweimal intensiv zusammengesetzt, um unsere Lage zu besprechen. Dabei habe ich an den Charakter der Mannschaft appelliert“, berichtet Barisic von einer großen Aufregung, die er sich eigentlich hätte ersparen wollen. Gerade die mangelnde Trainingsbeteiligung war dem Trainer immer wieder ein Dorn im Auge. Das führte kurzerhand dazu, dass er die Zahl der in der Woche vorgesehenen Einheiten zuletzt von zwei auf eine reduzierte.

In der ab Ende Januar beginnenden Wintervorbereitung wollen die Bürstädter im Training wieder einen Zahn zulegen und alles daran setzen, um fit in die ab 8. März beginnende Restrunde zu gehen. Auch das Personal soll aufgestockt werden. Neben Feldspielern suchen die Schwarz-Weißen nach der Hüftverletzung von Maximilian Kölsch und der Aussage von Kevin Krezdorn, er wolle kürzertreten, gerade einen Torwart. Außerdem werden Robin Schäfer und Yusuf Ekin nach ihren Kreuzbandrissen sehnlichst zurückerwartet. Patrick Bugert gab dagegen bekannt, dass er wegen seiner Schichtarbeit erst einmal nicht mehr zur Verfügung steht. An einen Einsatz von Patrick Pfannmüller, der sich in einem Spiel der zweiten Mannschaft verletzte, ist vorerst nicht zu denken. hias

© Südhessen Morgen, Montag, 09.12.2019