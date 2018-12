Viernheim schlägt Spitzenreiter

Viernheim.Das Rennen um Meisterschaft und Abstieg in der Ringer-Regionalliga Baden-Württemberg bleibt bis zum Schluss spannend. Während am unteren Tabellenende die Plätze wöchentlich wechseln, rangiert die RKG Reilingen/Hockenheim – trotz der dritten Niederlage in den vergangenen vier Wochen – weiter an der Tabellenspitze. Vor über 500 Zuschauern in der Waldsporthalle war Gastgeber SRC Viernheim letztlich zu stark und punktete in den entscheidenden Kämpfen. Erst die beiden Schlussbegegnungen in den 75-kg-Klassen brachten die Entscheidung zum 15:14 durch die Siege von Florian Scheuer (5:0 gegen Christian Schöfer) und Sebastian Schmidt (3:2 gegen Robin Keck).

In der Oberliga gab es durchweg Auswärtserfolge. Am spektakulärsten verlief das Derby zwischen der KG Laudenbach/Sulzbach und der SVG Nieder-Liebersbach, in dem die Gäste mit 14:11 siegten. Unspektakulär verliefen die Erfolge des Spitzentrios Ladenburg, Sandhofen und Ispringen: Tabellenführer ASV Ladenburg gab beim 28:3 in Ziegelhausen ebenso nur eine Begegnung ab, wie Verfolger RSC Eiche Sandhofen beim 33:4 gegen Abstiegskandidat KSV Kirrlach. Tapfer, aber letztlich erfolglos wehrte sich der KSV Hemsbach beim 7:26 gegen den KSV Ispringen. tp/red

