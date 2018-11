Viertelfinale im Kreispokal komplett

Bergstraße.Der VfR Fehlheim hat am Mittwochabend das Viertelfinale des Fußball-Kreispokals komplettiert. Der Gruppenligist bezwang Eintracht Wald-Michelbach im Elfmeterschießen mit 4:2 und hat in der nächsten Runde erneut eine hohe Hürde vor der Brust. Fehlheim erwartet den Ligakonkurrenten SV Unter-Flockenbach in einer Neuauflage des Finales von 2017. Das ergab die Auslosung am gleichen Abend durch Kerstin Schwinn (TV Hetzbach), Mitglied des Jugendausschusses im Odenwaldkreises.

Die weiteren Begegnungen: Tvgg Lorsch – Eintracht Bürstadt, SV Lörzenbach – VfB Lampertheim sowie FV Biblis – SG Wald-Michelbach. Nach Angaben von Pokalspielleiter Reiner Held sollen alle Spiele vor der Fortführung der Meisterschaftsrunde, also bis 24. Februar 2019, ausgetragen werden. all

© Südhessen Morgen, Samstag, 17.11.2018