Volkslauf lockt nach Hofheim

Hofheim.Der TV Hofheim ist am heutigen Samstag ab 14.30 Uhr im Sportpark Ausrichter des Volkslaufes. Der erste Startschuss fällt um 14.30 Uhr mit dem ersten von drei Bambiniläufen über 1000 Meter. Für Jugendliche, Walker und erwachsene Läuferinnen und Läufer bietet der TVH Strecken über fünf und zehn Kilometer an. Die Zehn-Kilometerläufer begeben sich um 15.15 Uhr auf die Strecke, eine Vieterstunde später beginnt der Lauf über 5000 Meter.

Die Laufstrecke wurde bereits im vergangenen Jahr angepasst, führt als Rudkurs entlang der Felder in Richtung Bürstadt, Rosengarten und zurück, allerdings nicht mehr an der Landstraße entlang. Sonderwertungen gibt es in den Altersklassen, gesucht werden neben den schnellsten Hofheimer Läuferinnen und Läufer auch die personell am stärksten vertretene Läufergruppen. Nachmeldungen sind bis 14.20 Uhr an der Tageskasse möglich. fh

© Südhessen Morgen, Samstag, 22.09.2018