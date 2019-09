Volkslauf lockt nach Hofheim

HOFHEIM.Zum 34. Mal richtet der TV Hofheim am Samstag seinen traditionellen Volkslauf aus. Begonnen wird um 14.30 Uhr im Sportpark mit den drei Bambiniläufen über 1000 Meter. Um 15.15 Uhr schicken die Hauptorganisatorinnen Verena Salomon und Esther Heilmann die Zehn-Kilometer-Volksläufer auf die Strecke in Richtung Bürstadt und Rosengarten. Abschließend erfolgt um 15.30 Uhr der Start für die Fünf-Kilometerläufer und Nordic Walker.

Bei den Volksläufen über die 10 000 und 5 000 Meter erfolgt die Auswertung bei Frauen und Männern in Altersklassen. Sachpreise gibt es für die drei Erstplatzierten in den Wertungsklassen. Während die Teilnahme an den Bambiniläufen kostenlos ist, werden ansonsten kleine Beiträge erhoben. Voranmeldungen per E-Mail an rvl@tv1896hofheim.de. Nachmeldung an der Tageskasse bis 14.20 Uhr ohne Nachmeldegebühr. fh

