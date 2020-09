Volle Ausbeute vor dem direkten Duell

Ried.Die Bürstädter Eintracht und die FSG Riedrode sind für das Stadtderby am kommenden Sonntag gewappnet. Die FSG Riedrode machte es beim Saisonauftakt gegen den FC Alsbach spannender als nötig, am Ende stand allerdings ein 3:2 (2:0)-Heimerfolg. Die Eintracht feierte am Sonntag einen 2:1 (1:0)-Sieg bei Türk Gücü Rüsselsheim.

Riedrode – Alsbach 3:2

„Ein bissel nervenaufreibend“ – damit fasste FSG-Trainer Andreas Keinz die Emotionslage nach dem Abpfiff treffend zusammen. „In der ersten Halbzeit hatten wir es absolut im Griff und haben verdient 2:0 geführt. Nach der Pause hatten wir noch mal zwei Riesendinger“, sagte Keinz: „Nach etwa einer Stunde hat man gemerkt, dass das Pokalspiel Kraft gekostet hat. Da mache ich den Jungs keinen Vorwurf. Alsbach hat eine topfitte Mannschaft. Was die an Laufarbeit abgespult haben, war bemerkenswert.“

Nicht nur wegen der Corona-Regeln waren die knapp 200 Zuschauer in Riedrode gut beraten, zeitig vor Ort zu sein. Schon in Minute drei hatte René Salzmann das 1:0 auf dem Fuß. Ein Alsbacher Abwehrmann grätschte dem FSG-Neuzugang den Ball im letzten Moment vom Schlappen. Die Riedroder Führung fiel in der 32. Minute: Stürmer Sinisa Pitlovic legte quer zu Gianluca Lucchese, der auf 1:0 stellte. Vier Minuten später schlenzte Pitlovic den Ball aus 16 Metern ins lange Eck – 2:0 (36.).

Mit einem Drehschuss von Salzmann, den FCA-Torwart Nikolas Bonias entschärfte, und einer Chance für Lucchese, den Salzmann toll in Szene gesetzt hatte, meldete sich der Kreispokalfinalist nach dem Seitenwechsel angriffslustig zurück. Das 0:3 im Endspiel gegen Eintracht Wald-Michelbach am vergangenen Mittwoch hatte jedoch Spuren hinterlassen – nicht nur, weil Spielgestalter Marvin Dell und Ilias Hamzi verletzt fehlten.

Mit dem 1:2 durch Johannes Wolff (62., Foulelfmeter) kippten die Kräfteverhältnisse. „Wir hatten nicht mehr so den Zugriff. Alsbach hat richtig Druck gemacht, das konnten wir nicht mehr so gut verteidigen. Alsbachs Standards waren allesamt brandgefährlich“, bemerkte Keinz. Torwart Chris Keilmann, der den Elfmeter verschuldet hatte, hielt das 2:1 mit mehreren starken Paraden fest. In Minute 88 schaltete dann Alsbachs Joker Alexander Schwamberger nach einem Abklatscher des FSG-Keepers am schnellsten – 2:2. „Das war bitter“, meinte Keinz.

Doch die Partie war noch nicht zu Ende. Das dachte sich wohl auch Nils Schwaier. Riedrodes Rechtsverteidiger lief auf seiner Seite allen davon und spielte den Ball quer zu Pitlovic, der sich für seine dritte Torbeteiligung und das 3:2 feiern lassen durfte (89.). „Das war ein überragender Kraftakt von Nils. In dem Moment ist großer Ballast von uns abgefallen“, freute sich Keinz über den Dreier gegen den Mitfavoriten.

Türk Gücü – Et. Bürstadt 1:2

Große Lust, in die Analyse zu gehen, hatte Eintracht-Spielertrainer Benjamin Sigmund nicht. „Zum Spiel kann man sagen, dass das Ergebnis für uns gut ist“, meinte der 41-Jährige zunächst lapidar. Fünf Verletzungsausfälle (Vitali Becker, Niclas Herzberger, Maxi Hödl, Alexander Lehmann, Luca Schäfer) musste Sigmund kompensieren. „Wenn man viel umstellen und auf Spieler zurückgreifen muss, die nur einmal trainiert haben, ist klar, dass man spielerisch und konditionell Abstriche machen muss“, holte Bürstadts Coach schließlich aus: „Aber wir haben die drei Punkte geholt, darum geht es ja. Wir müssen zusehen, dass wir uns deutlich steigern. Der Gegner hatte jetzt nicht mehr die Qualität, die er letztes Jahr noch hatte.“

Kurz vor dem Seitenwechsel antizipierte Paul Herbel den Pass eines Türk-Gücü-Verteidigers zu seinem Torwart. Den abgefangenen Ball schob der Eintracht-Stürmer locker zum 1:0 ins leere Tor (45.+1). Das 2:0 vor 100 Zuschauern in Rüsselsheim fiel nach einem gut vorgetragenen Konter: Xhino Dushaj legte für Juan Marroqui Cases auf (74.). Ein dritter Bürstädter Treffer wurde wegen einer Abseitsstellung von Herbel nicht anerkannt. Herbel scheiterte wenig später auch am Querbalken. Gegen Ende kam wieder Spannung auf: Zakaria Sarssar verkürzte vom Elfmeterpunkt auf 1:2 (88.). „Der gefoulte Spieler legt sich den Ball mit der Hand auf. Den Elfmeter kann man dann geben, muss man aber nicht“, hielt Sigmund die leichte Berührung von Benard Gashi – einer von drei Nachwuchsspielern, die der Eintracht-Trainer einsetzte – nicht zwingend für strafstoßwürdig.

