Voller Energie Richtung Finale

Lampertheim.Marvin Dienst hat durchgeatmet und Kraft getankt. Jetzt ist der 23-jährige Lampertheimer bereit, die beiden letzten Rennwochenenden im ADAC GT Masters anzugehen. Am Donnerstag geht es zunächst zum Lausitzring, eine Woche später findet das Saisonfinale in Oschersleben statt (Rennen jeweils am Samstag, 15.15 Uhr und Sonntag, 15 Uhr/live bei Sport1). „Ich war jetzt fast zwei Monate am Stück unterwegs, da hat eine kurze Pause mit einem freien Wochenende ganz gut getan“, erklärt Dienst.

Die Saison verlief für ihn und seinen Rennstall Schütz aus Bobenheim-Roxheim holprig. Immer wieder tauchten technische Probleme auf, verhinderten bessere Platzierungen. Immerhin durften Dienst und sein Fahrerkollege Philipp Frommenwiler Anfang Oktober auf dem Sachsenring zeigen, was sie zu leisten vermögen – wenn das Material mitmacht: Sie feierten ihren ersten Saisonsieg. Nur einen Tag später, herrschte jedoch wieder Ernüchterung, wieder streikte der Motor. Und auch bei den beiden Läufen in Österreich hatte das Duo Pech.

„Das war natürlich ärgerlich, aber gegen unverschuldete Unfälle bist Du machtlos. Und die Ursache für die Motorprobleme haben wir auch gefunden“, geht der Südhesse mit einem guten Gefühl in die letzten vier Rennen. „Der Saisonstart auf dem Lausitzring war positiv“, blickt er auf die Plätze neun und 13 mit dem damals noch etwas ungewohnten Mercedes zurück. „Jetzt kennen wir das Auto besser und sollten dort stark sein. Ich mag die Strecke.“ Eine Unbekannte ist das Wetter. So spät im Jahr waren die Läufe nicht geplant, Corona hat jedoch auch im GT Masters für Verschiebungen gesorgt. „Ändern kann ich zwar nichts, aber ich hoffe, dass es nicht zu kalt wird. Regnen darf es hingegen gerne“, kann Dienst dann seine fahrerischen Qualitäten ausspielen.

Warten auf Testergebnisse

Die Pandemie könnte auch auf andere Art eine Rolle spielen. So waren gleich mehrere Konkurrenten am vergangenen Wochenende beim Langstreckenrennen in Spa-Francorchamps am Start. Nun hat DTM-Pilot Martin Tomczyk seine Fans darüber informiert, dass bei ihm zwei Corona-Tests positiv ausgefallen sind. „Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass er der Einzige bleibt. Zum Lausitzring muss jeder einen negativen Test mitbringen. Ich warte noch auf mein Ergebnis. Aber da ich nur zu Hause war, mache ich mir da keine Sorgen“, erklärt Dienst.

Auf seine nächsten Einsätze hofft auch Jens Klingmann. Der BMW-Werksfahrer wurde in Spa Fünfter in der Pro-Am-Klasse und sein erster Corona-Test war auch negativ. Da er aber mit Markenkollegen Tomczyk in Kontakt war, muss ein zweiter Test am Donnerstag Gewissheit bringen.

„Spa ist zusammen mit den 24 Stunden auf dem Nürburgring das härteste und das schönste Rennen für einen GT-Fahrer. Ich hatte rund zehn Stunden im Cockpit extrem viel Spaß. Alle im Team haben einen super Job gemacht“, blickt der gebürtige Leimener zufrieden auf das Rennen in Belgien zurück.

