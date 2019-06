Vorfreude auf die Berg- und Talfahrt

Spielberg/Lampertheim.Marvin Dienst ist bester Laune. Auf den 22-Jährigen wartet die Berg- und Talfahrt des Red Bull Rings. Im Mercedes AMG GT3 will der Lampertheimer die nächsten Punkte sammeln, um seine Führung in der Junior-Wertung auszubauen und im Gesamtklassement des ADAC GT Masters – derzeit belegt er Rang elf – weiter Boden gut machen.

„Auch wenn der Red Bull Ring nicht unbedingt eine Mercedes-Strecke ist, wollen wir auf jeden Fall der schnellste Bolide mit Stern sein“, erklärt Dienst. Von „Wir“ spricht der Langstrecken-Vizeweltmeister von 2017, weil er sich das Cockpit mit dem Australier Aidan Read teilt. Im Gegensatz zum 20-Jährigen kennt der Lampertheimer den Kurs in Österreich bestens. „Ich muss nicht durch die Gegend eiern und mir jede Kurve anschauen, sondern habe hier schon reichlich Erfahrungen gesammelt“, denkt Dienst nicht nur an seine erste Saison im ADAC GT Masters 2016 zurück. Damals wie heute ist er mit dem Team Schütz Motorsport aus Bobenheim-Roxheim unterwegs. Doch vor drei Jahren saß der Lampertheimer noch in einem Porsche. „Die Unterschiede zum Mercedes sind schon gewaltig, aber ich habe schon in so vielen verschiedenen GT-Autos gesessen“, erklärt Dienst. Am Samstag wird es richtig ernst für das Team. Ab 9.30 Uhr steht das Qualifying für den ersten Lauf ab 14.45 Uhr (live bei Sport1) an. Das zweite Qualifying am Sonntag beginnt bereits um 8.30 Uhr, das Rennen ab 13.05 (live bei Sport1).

Fabian Vettel optimistisch

Wie Dienst ist auch sein Markenkollege, Kumpel und Konkurrent Fabian Vettel positiv gestimmt. „Wir möchten auf jeden Fall wieder gut punkten. Wir müssen sehen, wo wir im Vergleich mit der Konkurrenz stehen, und dann einfach das Beste draus machen. Also: Wir greifen an, geben alles und sehen dann, was dabei herausgekommen ist“, erklärt der 20-jährige Bruder von Formel-1-Star Sebastian Vettel.

Das Corvette-Team von David Jahn aus Speyer und dem Weinheimer Sven Barth kämpft darum, den Rückstand auf die Führenden, Patric Niederhauser und Kelvin van der Linde zu verkürzen – sie belegen derzeit Rang vier. Der Heidelberger BMW-Werkspilot Jens Klingmann hat noch Luft nach oben, er belegt den 18. Gesamtrang.

