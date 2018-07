Freizeit

Abtauchen bedenkenlos möglich

„Warum in die Ferne schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah!“ Was schon Goethe wusste, gilt auch für die Suche nach frisch-fröhlichem Ferienvergnügen. Im Kreis Bergstraße haben Einheimische und Besucher gleich drei Seen zur ...