Ried.Fußball-D-Ligist FC Waldesruh Lampertheim steht als Vizemeister der D-Gruppe 2 kurz vor dem größten Erfolg in der Vereinsgeschichte. Setzen sich die Lampertheimer in der Aufstiegsrelegation um den freien Platz in der Kreisliga C durch, werden sie in der Saison 2018/19 zum ersten Mal überhaupt nicht in der D-Klasse spielen. Angesichts der Tatsache, dass Waldesruh bereits 2012 und 2014 an der Aufstiegsrunde teilnahm, würde damit ein lang ersehnter Wunsch in Erfüllung gehen.

Die Voraussetzungen, um dem D-Gruppe-2-Meister SV Vorwärts Bobstadt in die C-Klasse zu folgen, scheinen gut. Das liegt auch daran, dass es sich – anders als in den vergangenen Spielzeiten – diesmal um eine Dreier- Relegation handelt statt wie sonst um eine Vierer-Runde mit einem potenziellen Absteiger aus der C-Liga. Den Aufsteiger machen die drei Zweitplatzierten der D-Liga-Gruppen unter sich aus.

Los geht es am Donnerstag, 31. Mai, um 16 Uhr im Adam-Günderoth-Stadion, wenn Waldesruh auf den FC Ober-Abtsteinach II trifft – den Zweiten der D-Liga-Gruppe 3.