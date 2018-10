Warnende Worte

Groß-Rohrheim.Sascha Holdefehr, Trainer des Handball-Bezirksoberligisten TV Groß-Rohrheim, sieht zwei richtungsweisende Spiele auf seine Mannschaft zukommen: Heute Abend um 18.30 Uhr wartet auf den Aufsteiger die Partie in der Großraumhalle Wald-Michelbach gegen die HSG Siedelsbrunn/Wald-Michelbach, eine Woche später geht es zur SG Arheilgen. „Danach sind wir schlauer, können eher einschätzen, wohin die Reise gehen könnte“, so der Übungsleiter, der den deutlichen 36:24-Derbysieg vom vergangenen Wochenende gegen den TV Lampertheim zwar als „schöne Sache“ bezeichnet, „die uns auch weiteren Auftrieb gibt, aber erreicht haben wir noch nichts“.

Im Training haben die Groß-Rohrheimer weiter Gas gegeben, um bestmöglich vorbereitet im Odenwald aufzulaufen. „Das ist schon ein unangenehmes Spiel: Fast eine Stunde Anfahrt, ein Gegner, der gerade zu Hause immer wieder für Überraschungen gut ist – da müssen wir von Anfang an konzentriert sein“, erklärt Holdefehr. Siedelsbrunn/Wald-Michelbach sieht er dabei „deutlich stärker, als es der Tabellenplatz aussagt“. Aktuell belegt die HSG mit 4:6 Punkten Rang neun, während der TVG mit 9:3 Zählern Platz drei inne hat.

Fehlen werden heute auf alle Fälle die verletzten Alexander Anthes und Kevin Kehl. Dafür sind wieder alle drei Torhüter an Bord, nachdem zuletzt Jonas Sartorius und David Wägerle fehlten. Ob der Kader noch durch einen Spieler aus der A-Jugend, die erst am Sonntag am Ball ist, erweitert wird, wird sich erst kurzfristig entscheiden. „Wir haben gezeigt, dass wir das Zeug dazu haben, gegen jeden Gegner mitzuhalten. Aber das gilt es nun auch in Wald-Michelbach wieder unter Beweis zu stellen. Was passiert, wenn man – gerade auswärts – nicht zu 100 Prozent da ist, haben wir auch schon gesehen, als wir in Erbach nur einen Punkt geholt haben“, erinnert Holdefehr daran, wie vor wenigen Wochen dort mit etwas Härte seiner Mannschaft der Schneid abgekauft wurde. „In fremder Halle muss man immer damit rechnen, dass die Gegner alles versuchen und auch entsprechend aggressiv in der Deckung zu Werke gehen.“

Die HSG Siedelsbrunn/Wald-Michelbach hat Holdefehr bislang noch nicht selbst beobachten können, aber einige Informationen gesammelt: „Sie haben eine gute Rückraumachse mit Spielertrainer Ingo Trumpfheller und sind im Zusammenspiel mit dem kräftigen, aber sehr wendigen Kreisläufer immer gefährlich.“ Der HSG-Coach Trumpfheller zeigt sich indes beeindruckt von der Qualität der Ried-Handballer: „Als Aufsteiger haben sie schon einige Ausrufezeichen gesetzt. Sie sind bislang die Überraschungsmannschaft der Saison und haben einen sehr guten, ausgeglichenen Kader beisammen“, so Trumpfheller, der bei allem Lob auch eine Kampfansage an Groß-Rohrheim sendet: „Wir haben zu Hause schon zum wiederholten Male gezeigt, wie stark wir sind und werden definitiv kämpfen.“ me

