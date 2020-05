Warten auf grünes Licht

Biblis-Wattenheim.Seit dem 9. Mai darf auch beim Golfclub Biblis-Wattenheim wieder der Golfschläger geschwungen werden, hat das Land Hessen doch mit der Lockerung der Corona-Verordnungen auch die Wiedereröffnung des „Golf absolute“ Golfparks Biblis-Wattenheim ermöglicht (diese Zeitung hat berichtet). Eine Rückkehr in den Wettkampfsport ist dies allerdings noch nicht, denn auch im Golfsport sind aktuell Turniere oder gar ein Ligenspielbetrieb weiterhin untersagt. Der Deutsche Golfverband (DGV) hat am 15. Mai alle Ligen unter dem Dach der Deutschen Golf Liga (DGL) angesichts der Corona-Pandemie endgültig abgesagt.

Final-Four-Turnier möglich

Die DGL verwaltet dabei nicht nur die 1. und 2. Bundesligen der Damen und Herren, sondern auch die Regionalligen, Oberligen und Landesligen. In den 1. Bundesligen wird allerdings noch über die Ausrichtung eines Final-Four-Turniers zur Ermittlung der deutschen Mannschaftsmeister 2020 nachgedacht, dem dann eine entsprechende Qualifikation vorgeschaltet werden soll. Auf- und Absteiger wird es in diesen Ligen dagegen definitiv nicht geben.

Auch die von den Landesverbänden von Hessen und Rheinland-Pfalz (Golfregion 4) veranstaltete DGL-Gruppenliga hat ihren Spielbetrieb für das Jahr 2020 abgesagt. „Von diesen Absagen sind wir in Biblis nicht betroffen, da wir kein Team in den DGL-Ligen haben“, berichtet Jens Rzepka, der Manager des Golfparks Biblis-Wattenheim. Für die unterhalb der DGL-Ligen angesiedelten Herren des GC Biblis-Wattenheim könnte die Saison in der 6. Hessenliga Süd sogar ganz normal verlaufen, schließlich beginnt die Runde in dieser im K.o.-System gespielten Vierergruppe erst am 3. Oktober.

Im Gegensatz dazu hat der Hessische Golfverband (HGV) im Jahr seines 50-jährigen Bestehens die geplante Jubiläums Trophy, die in allen 55 angeschlossenen Clubs und damit auch in Biblis-Wattenheim Station machen sollte, schon im April abgesagt und ins Jahr 2021 verlegt. Die Hessenmeisterschaften der Damen und Herren für Einzelspieler wurden vom 6./7. Juni auf den 1./2. August nach hinten verschoben. Der Ligaspielbetrieb in den Altersklasse (AK)-Hessenligen soll aber möglichst noch im Juni in die Saison 2020 starten, sofern die Verordnungen in Hessen bis dahin einen Wettkampfspielbetrieb zulassen. Auch auf die entsprechende Erlaubnis aus dem Nachbarland Bayern wartet man beim HGV mit Spannung, schließlich gehören auch einige bayerische Vereine dem hessischen Verband an.

„Der HGV hat bekannt gegeben, dass er am 2. Juni mit den neuen Verordnungen rechnet. Da heißt es jetzt also erst mal weiter abzuwarten“, ist auch Jens Rzepka gespannt, ob Golfsport unter Wettkampfbedingungen im Juni wieder möglich wird, schließlich beträfe dies am 27. Juni in der Altersklasse 30 (AK 30) auch einen Spieltag in der 3. Hessenliga Süd der Herren, bei dem die AK 30-Herren des GC Biblis-Wattenheim Gastgeber wären.

Den ersten Spieltag in den AK-Hessenligen hatte der HGV bereits verschoben und plant hier einen Ersatztermin im September. Sollte es am 2. Juni grünes Licht geben, sollen die AK-Hessenligen dann ab dem 13. Juni loslegen. „Sollte im Juni doch kein Wettkampfspielbetrieb möglich sein, dann sollen die jeweiligen Ligen auf den letzten Spieltag zusammengelegt und an einem neutralen Ort gespielt werden“, weiß Rzepka, dass auch diese HGV-Planungen für den September unter Vorbehalt stehen. „Wenn Wettkämpfe wieder möglich sind, würden wir natürlich auch gerne wieder Turniere bei uns veranstalten“, bedauert Rzepka, dass ein ursprünglich im Juni geplantes Turnier in der Gurkenstadt bereits abgesagt wurde.

Club-Manager ist Fußballer

Im September könnte Jens Rzepka dabei auch schon wieder einem größeren Ball hinterherjagen, ist der 37-jährige doch auch Fußballspieler beim FV Biblis II in der Kreisliga C Bergstraße. Der Verbandsvorstand des Hessischen Fußball-Verbandes (HFV) hat sich zuletzt für den Abbruch der Saison 2019/2020 ausgesprochen. Die Zustimmung des im Juni vorgesehenen außerordentlichen Verbandstages gilt als Formsache. „Für uns ist es natürlich gut, dass es keine Absteiger geben wird“, freut sich Rzepka, dass die Reserve des A-Ligisten FV Biblis, die in der C-Liga mitten im Abstiegskampf steckte, nicht den Gang in die D-Liga antreten muss. Beim HFV ist der Start der Fußballsaison 2020/2021 im September angedacht. and

