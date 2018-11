Wegweiser für den Rest der Runde

Groß-Rohrheim.Bereits heute um 20 Uhr sind die Handballer des TV Groß-Rohrheim wieder gefordert: Das Spitzenspiel und Derby beim HC VfL Heppenheim könnte ein Wegweiser für den weiteren Rundenverlauf beider Mannschaften sein. Gewinnen die Groß-Rohrheimer in der altehrwürdigen Nibelungenhalle, setzen sie sich ganz vorne fest und die ambitionierten Heppenheimer müssten sich mit dann 11:9 Punkten erstmal hinten anstellen. „Wir wissen, dass es richtig schwer wird, aber wie sind gut drauf und haben großes Selbstvertrauen“, blickt TVG-Trainer Sascha Holdefehr mit Respekt, aber auch Optimismus der Partie entgegen.

Derzeit ist Groß-Rohrheim punktgleich mit Spitzenreiter HSG Langen (beide 19:3), gegen den es am allerersten Spieltag die bislang einzige Niederlage für den Aufsteiger gab, auf Tabellenplatz zwei und würden diesen selbst bei einer Niederlage behalten. „Aber dann würde schon alles wieder enger zusammenrücken“, so Holdefehr mit Blick aufs Klassement. Heppenheim ist nach Ansicht Holdefehrs ein „extrem gefährlicher Gegner, gerade zu Hause“.

Leister stapelt tief

Sein Gegenüber, Heppenheims Trainer Timo Leister, schiebt die Favoritenrolle gleich dem Gast zu: „Wir sind Außenseiter“, stapelt er tief. „Für mich ist Groß-Rohrheim ein ganz heißer Kandidat für die Meisterschaft“, verteilt er Vorschusslorbeeren, von denen Holdefehr indes nichts wissen will: „Wir schauen weiter von Spiel zu Spiel. Sollten wir in Heppenheim gewinnen, bereiten wir uns akribisch auf das Heimspiel am Dienstag gegen Roßdorf vor und danach auf die letzte Partie des Jahres gegen Langen. Danach schauen wir, wo wir stehen und dann werden wir uns auch unterhalten, inwieweit wir unser Saisonziel nachjustieren.“ Bislang lautet das Ziel zurückhaltend „einstelliger Tabellenplatz“. Mehr darf es jetzt aber nach dem bisherigen überragenden Rundenverlauf natürlich schon sein. me

