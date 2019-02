Wehen auf der Überholspur

Unterhaching.Die Freude beim SV Wehen Wiesbaden über den 2:1-Auswärtssieg in Unterhaching wurde durch die Patzer der Konkurrenz noch gesteigert. Mit dem fünften Erfolg in Serie sind die Hessen auf Rang drei der 3. Fußball-Liga gestürmt und im Aufstiegskampf plötzlich wieder ganz dick im Geschäft. „Siege machen Spaß, deshalb wollen wir weiter gewinnen. Wenn man so weiter spielt, wird man irgendwann oben landen“, sagte SVWW-Trainer Rüdiger Rehm.

Rang zwei im Visier

Nur noch zwei Punkte beträgt der Rückstand auf den Tabellenzweiten Karlsruher SC, der am Samstag im Südwest-Derby gegen den 1. FC Kaiserslautern eine 0:1-Heimniederlage kassierte. Da auch Spitzenreiter VfL Osnabrück (48), der Vierte Hallescher FC (42) und der Fünfte KFC Uerdingen (38) nicht gewinnen konnten, waren die Wiesbadener am 24. Spieltag der große Gewinner. „Natürlich schielt man auf die Tabelle. Aber wir schauen von Spiel zu Spiel“, sagte Niklas Schmidt.

Der Offensivspieler hatte die Hessen am Freitagabend in Unterhaching mit einem Foulelfmeter in der 13. Minute in Führung gebracht. Nach dem Ausgleich durch Stefan Schimmer (26.) schoss Jeremias Lorch (49.) die Gäste zum 13. Saisonsieg. „Es war ein tolles und intensives Spiel, in dem wir relativ wenig zugelassen haben“, lobte Rehm. dpa

