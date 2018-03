Anzeige

Wiesbaden.Der SV Wehen Wiesbaden bleibt mit dem fünften Sieg in Serie im Kampf um den Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga weiter dran. Am 31. Spieltag der Dritten Liga kam die Mannschaft von Trainer Rüdiger Rehm beim SV Meppen zu einem 3:1 (2:0) und hat bei einem Spiel weniger einen Punkt Vorsprung auf Verfolger Karlsruher SC, der nur ein 0:0 bei den Würzburger Kickers erreichte. Moritz Kuhn (40.) und Simon Brandstetter (48.) machten für Wiesbaden zu psychologisch günstige Zeitpunkten die vorentscheidenden Treffer. Stephan Andrist erhöhte bei schwierigen Platzbedingungen nach 55 Minuten.

„Die Kaltschnäuzigkeit und Zielstrebigkeit zeichnet uns aus in dieser Saison. Wir sind sehr, sehr froh, dass wir diese drei Punkte hier mitnehmen“, sagte Rehm. dpa