Wehen enttäuscht

Wiesbaden.Der SV Wehen Wiesbaden steckt in der 3. Liga weiter tief im Tabellenkeller. Entsprechend groß war die Enttäuschung bei den hessischen Fußballern am Samstag nach der 1:2 (1:0)-Heimpleite gegen die SpVgg Unterhaching. „Das tut uns extrem weh. Wir haben eine sehr schwierige Phase und die gilt es zu meistern. Es heißt jetzt, die Ärmel hochzukrempeln“, appellierte Coach Rüdiger Rehm nach dem vierten sieglosen Spiel in Serie.

Mit nur vier Punkten liegt der als Aufstiegskandidat gehandelte Vorjahresvierte lediglich auf dem 16. Tabellenplatz. Dabei erwischten die Gastgeber gegen Unterhaching einen guten Start und schienen nahtlos an die starke Vorstellung beim Pokalsieg gegen den Zweitligisten FC St. Pauli anschließen zu können. Daniel-Kofi Kyereh besorgte in der 7. Minute die frühe Führung, doch Stefan Schimmer (75.) und Stephan Hain (86.) drehten die Partie. Knackpunkt war die Gelb-Rote Karte gegen Wehens Torschützen Kyereh (69.).

„Die Einstellung muss einfach anders sein. Das ist zu wenig. Da muss sich jeder Einzelne hinterfragen“, kritisierte Rehm. dpa

