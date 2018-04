Anzeige

Wiesbaden.Die Aufstiegschancen des SV Wehen Wiesbaden werden immer geringer. Der Tabellendritte verlor am Samstag mit 0:2 (0:1) bei Hansa Rostock, kassierte die vierte Niederlage in Serie und kann nun am heutigen Montagabend von seinem Konkurrenten Karlsruher SC vom Relegationsrang der 3. Fußball-Liga verdrängt werden. Der KSC benötigt dazu nur einen Punkt im Auswärtsspiel beim FSV Zwickau.

„Solange rechnerisch noch alles möglich ist, versuchen wir weiter Gas zu geben“, sagte Verteidiger Sascha Mockenhaupt. „Ich hoffe einfach, dass wir die letzten drei Saisonspiele erfolgreich gestalten können. Doch leider müssen wir jetzt immer auch auf einen anderen Platz schauen.“ Die letzten drei Gegner der Wehener heißen Zwickau, Tabellenführer SC Paderborn und VfR Aalen.

Chancen nicht genutzt

Verantwortlich für das 0:2 in Rostock waren die Tore durch Pascal Breier (29.) und Stefan Wannenwetsch (76.). „Das war eine absolut bittere Niederlage. Wir haben eine erste halbe Stunde gespielt, wie wir sie uns vorstellen – wir haben uns dafür nur nicht belohnt“, sagte Trainer Rüdiger Rehm nach dem Spiel.