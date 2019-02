Wehen klettert

Leipzig/Wiesbaden.Der Spitzenreiter patzt, die Verfolger nutzen den Ausrutscher des VfL Osnabrück jedoch nicht. „Von den Chancen hier haben wir zwei Punkte liegen lassen“, sagte Trainer Alois Schwartz nach dem 1:1 des Tabellenzweiten Karlsruher SC beim abstiegsgefährdeten FC Carl Zeiss Jena. Vier Punkte Vorsprung bleiben Osnabrück nach dem 0:2 gegen die SG Sonnenhof Großaspach auf den KSC, der allerdings am Dienstag mit einem Sieg im Nachholspiel in Zwickau bis auf einen Zähler in der Tabelle der 3. Fußball-Liga rankommen kann. Für den VfL war es die erste Niederlage nach 15 Ligaspielen. „Jetzt müssen wir die typischen Durchhalteparolen raushauen“, sagte Mittelfeldspieler David Blacha. „Es ist sehr ärgerlich.“

Drei Punkte beim Vorletzten

Mit dem Sieg beim Tabellenvorletzten Eintracht Braunschweig hat sich SV Wehen-Wiesbaden auf den vierten Platz verbessert. Die Hessen setzten sich am Sonntag mit 3:2 bei den Niedersachsen durch und verkürzten den Rückstand auf den Aufstiegsrelegationsrang auf zwei Punkte. Sascha Mockenhaupt sorgte früh für die Führung der Gäste (17.). Nachdem Daniel Kofi Kyereh ein Eigentor zum 1:1 unterlief (23.), legte Agyemang Diawusie das 2:1 nach (31.). Per Elfmeter erhöhte Niklas Schmidt nach der Pause auf 3:1 (60.). Der Anschlusstreffer des eingewechselten Yari Otto kam zu spät (73.).

Richtig profitieren konnte auch der KFC Uerdingen nicht vom Patzer des Primus’. „Wir waren natürlich bemüht, nach drei Niederlagen Ordnung in unser Spiel zu kriegen“, sagte Trainer Norbert Meier, dessen Debüt als KFC-Coach im Aufsteiger-Duell gegen den TSV 1860 München aber nur mit einem 1:1 endete.

In der Tabelle rutschte Meier mit seinem neuen Team allerdings vom vierten auf den fünften Platz ab. Der Tabellenletzte VfR Aalen verpasste einen Punkt um Sekunden. Praktisch mit der letzten Aktion der Partie erzielten die Gäste des SV Meppen am Sonntag den 2:1-Siegtreffer. dpa

