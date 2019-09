Wehen wartet weiter

Moritz Kuhn und Jakov Medic sind nach der Niederlage enttäuscht. © dpa

Fürth/Wiesbaden.Der SV Wehen Wiesbaden muss nach dem Aufstieg weiter auf den ersten Sieg warten und bleibt Schlusslicht der 2. Fußball-Bundesliga. Das Team aus Hessen verspielte am Freitagabend bei der SpVgg Greuther Fürth eine Führung und unterlag 1:2 (0:0). Ein Blitz-Tor zu Beginn der zweiten Halbzeit durch Manuel Schäffler (46. Minute) reichte dem Team von Trainer Rüdiger Rehm nach zuletzt enttäuschenden Auftritten nicht zu einem Punkt. Der eingewechselte Daniel Keita-Ruel (80. Minute) und Julian Green mit einem Foulelfmeter in der Nachspielzeit (90.+1) drehten vor 8 730 Zuschauern die Partie.

„Von bisher sechs Spielen waren wir in vieren auf Augenhöhe. Die sind aber aus gewissen Gründen nicht zu unseren Gunsten ausgegangen. Für uns ist es bitter, aber wir müssen weitermachen. Für uns heißt es, den Kopf hochzunehmen und zu schauen, dass wir in diese Liga reinkommen und nicht den Glauben verlieren“, betätigte sich Trainer Rehm als Mutmacher. „Es ist natürlich schade, dass du am Ende wieder mit keinem Punkt nach Hause fährst“, sagte Wiesbadens Routinier Stefan Aigner. „Was uns hilft, ist, wenn wir so schnell wie möglich drei Punkte holen. Nur so kommst du da unten raus.“

Schmeichelhafter Elfmeter

In einer Partie auf mäßigem Niveau gab es wenige Chancen. 14 Sekunden nach dem Seitenwechsel sorgte Schäffler für die Führung des SVWW. Es sah lange nach einer Überraschung aus, ehe Keita-Ruel und Green mit einem schmeichelhaften Strafstoß trafen. Moritz Kuhn hatte den eingewechselten David Raum im Strafraum gerempelt. „Kein Elfer, ein ganz normales robustes Tackling. Wenn man da Elfer gibt, muss man in der Liga einige geben“, ärgerte sich Aigner.

Zuvor hatten die Gastgeber allerdings durch einen Pfostenschuss von Keita-Ruel und einen Distanzkracher von Green bereits Gelegenheiten zum 2:1 vergeben. dpa/red

