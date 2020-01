Weiterer Test für den SVW

Am Flughafen Antalya: Der SVW-Tross auf dem Weg ins Trainingslager. © th

Frankfurt/Antalya.Fußball-Drittligist SV Waldhof ist mit dem kompletten Kader ins Trainingslager nach Side (Türkei) abgereist. Auch die zuletzt grippekranken Valmir Sulejmani und Marcel Seegert stiegen am Frankfurter Flughafen in den Flieger, der mit über einer Stunde Verspätung abhob. Mit 90-minütiger Verspätung erreichten die Blau-Schwarzen schließlich Antalya. Nach einer knappen Stunde Busfahrt kam der SVW-Tross im Fünf-Sterne-Resort Side Star an. Der Überraschungsdritte will nun auch die restliche Rückrunde seriös angehen und die große Chance nutzen, die sich aufgrund der starken ersten Halbserie aufgetan hat.

Für Sonntag hat der SVW einen weiteren Test vereinbart. Nach der Partie am Vormittag gegen den Schweizer Zweitligisten FC Aarau geht es am Nachmittag gegen den Liga-Konkurrenten Chemnitzer FC. Gegen die Sachsen hat der Waldhof in dieser Saison schon beide Spiele absolviert. th

