„Werden für Riesenstimmung sorgen“

Lampertheim.60 Zuschauer bei einem Amateurspiel – das ist vielerorts schon ein echtes Pfund. Wenn am Sonntagmorgen aber knapp 60 Anhänger des TTC Lampertheim nach Köln aufbrechen, um das Spitzenspiel der 3. Bundesliga Nord zu sehen, kann das nur als Anhaltspunkt dafür dienen, wie groß die Tischtennis-Begeisterung in der Spargelstadt derzeit ist – und der Glaube an die eigene Mannschaft. „Die Euphorie ist riesig. Für alle im Verein ist es etwas Besonderes, so ein Spiel zu bekommen“, sagt TTC-Vorsitzender Uwe van gen Hassend vor dem Gipfeltreffen beim 1.FC Köln am Sonntag (14 Uhr).

Eigens für die Fahrt ins Rheinland hat der Tischtennis-Club einen Reisebus gemietet. Zusätzlich sind zwei private Pkw startklar. „Unsere Zuschauer werden für eine Riesenstimmung in der Halle sorgen. Und wer weiß: Vielleicht werden die Kölner ja nervös“, sagt van gen Hassend. Startklar – das sind auch die TTC-Leistungsträger Andrei Putuntica, Alfredas Udra, Nick Tio und Istvan Molnar vor dem Spiel des Jahres. „Alle sind fit und bis in die Haarspitzen motiviert. Ich hoffe, dass unsere Spieler auf der Euphoriewelle mitreiten“, hofft der TTC-Boss.

Bei aller Vorfreude will van gen Hassend eines nicht vergessen: Als Zweiter mit 16:4 Zählern ist Lampertheim bei Tabellenführer Köln (22:2 Punkte) der Herausforderer – und krasser Außenseiter. „Wir sind realistisch: Der 1. FC Köln ist der ganz klare Favorit. Sie haben eine routinierte, abgekochte Mannschaft. Wir bräuchten schon einen Sahnetag“, glaubt Lampertheims Vorsitzender.

Im Hinspiel rangen die TTC-Herren den Rheinländern in der heimischen Sedanhalle ein 4:6 ab. Damals, am ersten Spieltag, galt Lampertheim noch als Abstiegskandidat und die knappe Niederlage gegen den Zweitliga-Absteiger als Achtungserfolg. „Ich glaube nicht, dass es wieder möglich sein wird, drei Punkte gegen Kölns Spitzenpaarkreuz zu holen. Aber wir haben nichts zu verlieren, während Köln aufsteigen muss“, mutmaßt van gen Hassend.

Ahmet Topal fällt aus

Während das erste Herrenteam den Gleichstand an der Drittliga-Spitze wittert, geht es für die TTC-Herrenreserve in der Hessenliga Süd-West nur noch darum, die Runde mit Anstand zu Ende zu bringen. Bei Tabellenführer TTV Topspin Lorsch verlor Lampertheims „Zweite“ mit 4:9. „Ein 4:9 beim Spitzenreiter ist sicher keine Schande. Ein Sonderlob gilt Thomas Kern, der wieder beide Einzel in der Mitte und das Doppel an der Seite von Bernhard Schüßler für sich entscheiden konnte“, meinte van gen Hassend.

Fünf Punkte müsste Lampertheim II in den verbleibenden fünf Partien gutmachen, um wenigstens zu TuS Nordenstadt auf Relegationsplatz acht aufzuschließen. Dazu müsste am besten schon am Samstag (18 Uhr/Sedanhalle) gegen den Fünften SG Anspach ein Sieg her. Bis auf weiteres muss die TTC-Reserve indes ohne Ahmet Topal auf Position eins (Tennisarm) auskommen.

Am Samstag (17.30 Uhr) ist außerdem das Lampertheimer Damenteam in der Oberliga Hessen zu Gast bei Top-Favorit TTC Langen (23:1 Punkte). „Wir sind krasser Außenseiter. Langen hat von der Besetzung her die stärkste Mannschaft der Liga. Ich habe keinen Zweifel daran, dass diese Mannschaft am Ende auch Meister wird“, erklärt van gen Hassend. Als Sechster mit 10:16 Punkten stehen die TTC-Damen derzeit nur knapp über dem Strich.

