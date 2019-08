Wetter hält und Rose feiert bei Rückkehr Sieg

Lampertheim.Nach nicht einmal zehn Minuten richteten sich am Sonntag auf dem Kunstrasenplatz im Lampertheimer Adam-Günderoth-Stadion bange Blicke gen Himmel, als dichte Wolken aufzogen und zunächst Regen niederging, doch diesmal sollte der Wettergott ein Einsehen mit den Azzurri Lampertheim haben, die nach zwei wegen Unwetters abgebrochenen Partien mit dem 4:1 (1:1) im A-Liga-Derby gegen die SG Nordheim/Wattenheim endlich das erste komplette Punktspiel der Saison 2019/20 absolvieren konnten.

„Das uns nach den abgebrochenen Spielen noch der Spielrhythmus fehlte, hat man deutlich gemerkt. Es ist uns nicht gelungen, unsere spielerische Stärke so auszuspielen, wie wir das wollten. Wichtig war, das Spiel zu gewinnen und das haben wir geschafft“, nahm Azzurri-Trainer Martin Göring die ersten drei Punkte der Saison wohlwollend entgegen. „Jetzt stehen wir in der Tabelle schon mal bei null Punkten“, erinnerte Göring daran, dass die Italiener nun den Drei-Punkte-Abzug egalisieren konnten.

Stark trauert Chancen hinterher

Zumindest einen Zähler hätte NoWa-Trainer Jens Stark gern mitgenommen. „Das 4:1 hört sich am Ende natürlich deutlich an, aber wenn man das Spiel gesehen hat, dann war heute mindestens ein Unentschieden für uns drin. Direkt nach der Halbzeit haben wir die Chancen mit 2:1 oder sogar 3:1 in Führung zu gehen, aber wir nutzen unsere Möglichkeiten nicht. Ansonsten kann ich der Mannschaft nichts vorwerfen“, hätte der Gästecoach mit seiner Einschätzung nicht unrecht. Der Matchwinner sollte Marcel Rose sein, der nach seiner schweren Verletzung Ende April am Sonntag erstmals wieder für die Azzurri auflief. „Marcel konnte die letzten 14 Tage endlich wieder mittrainieren und was er uns bringen kann, hat man heute gesehen“, zahlte sich Görings Maßnahme, Rose in die Startelf zu ziehen, schon in der 19. Minute aus, als sich Christian Sagara über die linke Angriffsseite durchsetzte. Dessen Flanke köpfte Rose zum 1:0 für die Azzurri ein.

Fast wäre die Antwort der SG prompt erfolgt, doch der Schuss von NoWa-Kapitän Tobias Theiss ging links am Tor vorbei (21.). Auf der anderen Seite fehlte Daniel Windecker das nötige Schussglück (30., 33.). Kurz vor der Pause gab es noch einmal Ecke für die NoWa. Den Kopfball von Tobias Theiss entschärfte Azzurri-Torwart Jan Riffel noch, aber Lukas Fell staubte zum 1:1 (45.) ab.

In den ersten zehn Minuten nach Wiederbeginn gerieten die Azzurri ins Schwimmen, die SG schien dem 2:1 nah zu sein. Riffel klärte gerade noch gegen Theiss (49.). Vier Minuten später zischte Dennis Gansmanns Kopfball knapp über die Latte (53). Noch in derselben Minute fehlte auch Philipp Grünig das Schussglück und in der 55. Minute hatten die Hausherren erneut Glück, als Fleischhacker nur den rechten Pfosten traf. So kam es schließlich anders. In der 63. Minute bediente Sascha Weisel Rose, dessen Direktabnahme zum 2:1 im linken unteren Toreck einschlug. Christian Sagara erhöhte auf 3:1, als die NoWa-Spieler auf Abseits spekulierten (81.). In der 83. Minute wäre es fast noch einmal spannend geworden, doch der Schiri hatte den Ball nicht im Tor gesehen und quittierte den entsprechenden Hinweis von NoWa-Stürmer Jonas Reis mit Gelb (83.). „Der war wohl drin“, bedauerte Coach Stark das nicht gegebene 3:2. Den Schlusspunkt setzte Vincenzo Lucchese in der Nachspielzeit mit dem 4:1.

